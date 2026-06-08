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Sanidad ofrecerá preservativos gratuitos en farmacias a personas de 16 a 22 años y los establece como "un derecho"
Atlas News
Sanidad pone en marcha un programa de preservativos gratuitos para jóvenes de entre 16 y 22 años, una iniciativa que busca reforzar la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y convertir el acceso a estos métodos de protección en un derecho. El anuncio se ha realizado durante la Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) celebrada en Madrid. Más información
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