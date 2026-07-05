Javier Vendrell Camacho

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Así fue el multitudinario desfile del Orgullo LGTBIQ+ 2026 en las calles de Madrid

Javier Vendrell Camacho PI STUDIO

Miles de personas, un millón según los organizadores, han recorrido este sábado el centro de Madrid en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ 2026, una multitudinaria marea arcoíris que ha clamado "disidencia y resistencia" en una jornada de reivindicación, fiesta y calor, mucho calor.