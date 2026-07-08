Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin
Rescatadas dos mujeres a punto de ahogarse en una playa de Sitges

Rescatadas dos mujeres a punto de ahogarse en una playa de Sitges

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rescatadas dos mujeres a punto de ahogarse en una playa de Sitges

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

PI STUDIO
Añádenos en Google

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado a dos mujeres que pedían auxilio a un cuarto de milla en la playa del Home Mort, en Sitges (Barcelona), ya que presentaban riesgo de ahogamiento porque no podían regresar a tierra por la fuerza de las corrientes, que las empujaban a una zona de rocas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents