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Rescatadas dos mujeres a punto de ahogarse en una playa de Sitges
Sara Fernández García / PI STUDIO
PI STUDIO
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado a dos mujeres que pedían auxilio a un cuarto de milla en la playa del Home Mort, en Sitges (Barcelona), ya que presentaban riesgo de ahogamiento porque no podían regresar a tierra por la fuerza de las corrientes, que las empujaban a una zona de rocas.
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