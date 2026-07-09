Guardia Civil

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Registro de la Guardia Civil en la vivienda del sospechoso del doble crimen de Mijas

La investigación por el doble crimen de Mijas continúa avanzando. Tras la detención del presunto autor de la muerte de una mujer de 61 años y de su hija, de 31, la Guardia Civil ha iniciado nuevas diligencias.

Los agentes buscan ahora posibles pruebas que ayuden a esclarecer lo ocurrido en la vivienda de Las Lagunas, donde fueron localizados los dos cuerpos después de un incendio.

Este jueves, la Guardia Civil ha comenzado el registro del domicilio del detenido, que era el novio de la mujer asesinada.

Según fuentes de la investigación, varias dotaciones se han desplazado a primera hora de la tarde hasta el inmueble, situado en Málaga capital. Más información