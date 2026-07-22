Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Llega una nueva ola de calor a España y va a batir récords históricos con temperaturas de hasta 45 grados

Desde este martes España afronta una ola de calor excepcional, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 45 grados y un nuevo récord histórico desde que hay registros.

Es el tercer episodio de calor extremo del verano y todavía no ha llegado el mes de agosto.