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Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

La hembra de hipopótamo común más longeva de Europa, 'Camilla', ha dado a luz a su decimoquinta cría a los casi 55 años, una edad récord para esta especie, en el parque Natura Viva de Bussolengo, cerca de Verona, en el norte de Italia. La madre, de 2.500 kilos, y la cría, de 50, conviven con su grupo y con una manada de antílopes nyala, informó este martes el centro.