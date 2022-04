Es la última estafa detectada por la Policía Nacional. Un supuesto hijo le escribe a su madre desde un número de teléfono que no es el suyo. Le dice que su móvil está bloqueado, que no tiene tarjeta y le pide que haga inmediatamente una transferencia de dos mil 900 euros. De esta forma ya han conseguido hasta 26 mil. La Policía aconseja llamar de inmediato al 091 y no enviar ninguna cantidad de dinero.