El actor Luis Lorenzo y su mujer Arancha Palomino no tendrán que entrar prisión. Lo ha decidido esta tarde el juzgado de Arganda, en Madrid, que instruye el caso del presunto envenenamiento de una tía de la mujer. Su abogado presentará un informe para demostrar que las elevadas dosis de cadmio se pudieron acumular en sangre como consecuencia de la muerte celular. Desestima así la petición de la familia asturiana de la fallecida. Aunque hay indicios de asesinato, no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El abogado de la acusación particular se ha quedado solo pidiendo prisión provisional.