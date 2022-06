La policía se llevó de la vivienda un verdadero arsenal, armas largas, cortas, y blancas, No llegan a una veintena. Todas ilegales. Al no tener licencia, nunca le hicieron un registro, ni cuando le pusieron una orden de alejamiento de su madre y de su hermana. En 2018 fue detenido en la calle donde agredió a Gema, su mujer. La policía actuó de oficio pero ella no fue a comisaría y recuperaron la convivencia. El fin de semana, la mujer había viajado a Francia con su hija y unos amigos, pero se volvió antes a Madrid. Ni a su mejor amiga le contó que sufría malos tratos. El domingo por la noche el marqués asesinó a su mujer de un tiro a bocajarro y a la amiga que la ayudaba.