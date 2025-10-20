Redacción

'En Paradero Desconocido', el nuevo pódcast de Prensa Ibérica

Prensa Ibérica pone el foco en las desapariciones más impactantes, y aún sin resolver, de nuestro país con el lanzamiento de En Paradero Desconocido, el nuevo pódcast del grupo dentro del género true crime. Cada quince días, la periodista Tamara Morillo, que lleva años investigando desapariciones sin resolver, abordará junto a familiares y expertos un caso de desaparición. El caso de Caroline del Valle, menor desaparecida en 2015, abrirá la temporada que podrá escucharse en todos los medios del grupo y en las principales plataformas de audio a partir del 23 de octubre.