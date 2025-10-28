Lucía Feijoo Viera

Detenido un hombre por atracar con un cuchillo una gasolinera en Rafelbunyol, Valencia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años por atracar con un cuchillo una gasolinera ubicada en la localidad valenciana de Rafelbunyol. El autor, que ocultó su cara con un disfraz, se llevó el dinero de la recaudación y el móvil de una empleada para evitar que pudiera alertar a las autoridades. El atraco tuvo lugar el pasado mes de septiembre, pero gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y a las declaraciones de los testigos se ha logrado identificar al autor.