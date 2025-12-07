Una colisión frontal entre dos turismos en la M-607 de Madrid deja tres heridos
Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión frontal en la M-607 después de que un turismo circulara en sentido contrario y chocara contra otro vehículo que circulaba con normalidad a la altura del kilómetro 13, en el distrito madrileño de Fuencarral, según ha informado Emergencias Madrid.
