Detenido el ladrón que robó la moto de 20.000 euros del piloto de Moto GP Jorge Martin en Cheste

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años que supuestamente había sustraído la bicicleta de un piloto de Moto GP durante el Gran Premio de Motociclismo en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste. Además, también había cometido otros hurtos, incluso el de un vehículo a motor de un concesionario.