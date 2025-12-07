La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de una mujer en El Viso del Alcor (Sevilla)
La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista. Más información
Últimos vídeos
Tras las cuatro víctimas en Tenerife
Muere el pescador arrastrado por el mar en Lanzarote
CUIDAMOS TU SALUD