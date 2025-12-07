PI STUDIO

La Guardia Civil detiene a un hombre por el asesinato de una mujer en El Viso del Alcor (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista. Más información