Secciones

Es noticia
Cortes en la A-66Monjas de clausuraDonación de órganosPrimera abogadaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Un paciente de Alicante, entre las víctimas de una falsa doctora detenida en Burgos

Un paciente de Alicante, entre las víctimas de una falsa doctora detenida en Burgos

D. I.

Un paciente de Alicante, entre las víctimas de una falsa doctora detenida en Burgos

D. I.

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en Burgos a una mujer que ejercía como falsa médica, a su hijo y a la expareja de la presunta estafadora por recetar sin licencia y prescribir terapias inexistentes a personas con problemas físicos o psicológicos, ha informado la Guardia Civil. Entre las víctimas hay al menos una persona residente en la provincia de Alicante. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents