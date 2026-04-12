Javier Vendrell Camacho

Rescatan a una mujer de su casa incendiada por el choque de un coche policial en Valencia

Los bomberos han tenido que rescatar a una mujer con movilidad reducida de su vivienda en Alaquàs (Valencia) por la propagación de humo desde la planta baja que ha sido ocasionado por un incendio en la casa producido a causa del impacto de un vehículo de la Policía Nacional.