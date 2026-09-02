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Interceptado en Canarias un remolcador con más de 3.300 kilos de cocaína
El remolcador GT Victory, interceptado este martes en aguas próximas a Canarias con ocho tripulantes a bordo, iba cargado con más de 3.361 kilogramos de cocaína. El buque se encuentra bajo custodia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a donde fue trasladado. Los ocho marineros fueron evacuados a Gran Canaria, a la espera de pasar a disposición de la Audiencia Nacional, órgano encargado del caso.