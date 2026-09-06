Lucía Feijoo Viera

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Así fue el violento atraco a punta de pistola que acabó con dos detenidos en Sevilla

La Guardia Civil, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento de alimentación de Los Palacios (Sevilla), que perpetraron armados a punta de pistola. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto cuando tres hombres llegaron a las inmediaciones de un bazar de dicha localidad a bordo de un ciclomotor, ocultando sus rostros mediante capuchas, bragas y pasamontañas, ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado.