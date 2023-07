Este jueves, Twitter anunció por sorpresa que empezaría a pagar a los usuarios de la red social que generen más interacciones. La medida, destinada únicamente a las cuentas suscritas a Twitter Blue, está beneficiando a múltiples agitadores de extrema derecha conocidos por diseminar informaciones falsas y contenidos incendiarios, que en pocas horas ya habrían amasado más de 80.000 dólares.

En febrero, Elon Musk, anunció que crearía un programa para recompensar a los creadores de contenido, una iniciativa similar a lo que hacen otras como Youtube que adoptó con la intención de retener a usuarios, recuperar a los anunciantes e incrementar la actividad dentro de la plataforma. Los controvertidos cambios introducidos por el magnate llevaron a muchas empresas a retirar su publicidad, hiriendo así las cuentas de Twitter, cuyos beneficios se habrían desplomado. Ayer, se empezaron a realizar pagos con carácter retroactivo.

Racistas, misóginos, homófobos

En sus primeras horas, figuras de la derecha radical estadounidense aparecen como grandes beneficiarias de este programa. La organización Media Matters ha detectado a nueve personalidades que ya habrían cobrado unos 80.000 dólares.

El más conocido es Andrew Tate, comentarista y especialista en kickboxing que se convirtió en una celebridad en los círculos machistas de internet —la llamada 'manosfera'— por sus comentarios profundamente misóginos. Expulsado de la mayoría de redes sociales, Musk restauró su cuenta en noviembre. Un mes después, fue detenido en Rumanía y acusado de formar una unidad de crimen organizado que secuestró a dos niñas, las violó y las usó para contenidos pornográficos. Ayer, celebró haber recibido 20.379 dólares que, técnicamente, han pagado los anunciantes que el propietario de la 'app' pretende retener.

En esa lista de beneficiarios también figuran personajes conocidos por sus insultos racistas y homófobos, por flirtear con el supremacismo blanco y por difundir todo tipo de teorías de la conspiración, algunas de ellas tan delirantes como QAnon, muy extendida entre los círculos trumpistas dentro y fuera de EEUU. La mayoría de ellos estaban bloqueados en Twitter, algo que cambió tras la llegada de Musk. El magnate tecnológico ha sido criticado por interactuar constantemente con estas figuras, legitimando y amplificando así el alcance de sus bulos.

Quejas de otros creadores

Esta medida también está beneficiando a otros usuarios de carácter no político cuyas publicaciones generan muchas interacciones. Es el caso de 'internet hall of fame', una cuenta con casi dos millones de seguidores que se dedica a republicar contenidos virales de otros creadores. En total, habría recibido más de 107.000 dólares. Según 'The Washington Post', habría creadores de contenido conservadores molestos con un programa que "no está equilibrado".

Un antiguo ejecutivo de Twitter ha denunciado que se trata de una operación propagandística. "Cualquier tipo de monetización de contenidos que hemos hecho en el pasado se basaba en un modelo de ingresos. Esto parece sacado de la nada para un subconjunto específico de creadores a los que quería complacer", ha señalado al diario capitalino.

El anuncio del pago a creadores llega pocos días después que Meta lanzase 'Threads', una nueva red social vinculada a Instagram que en tan solo cinco días superó los 100.000 usuarios, conviriténdose en la aplicación que más rápido ha crecido en la historia. A Musk le ha gustado tan poco este plagio de Twitter que ha anunciado acciones legales.