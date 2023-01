Tras un mes de diciembre especialmente negro, 2023 ha empezado con muy malas noticias en lo que a violencia machista se refiere. Dos hombres han sido detenidos en las últimas horas en Ciudad Real y Cádiz por haber matado, presuntamente, a sus parejas. Si se confirman los crímenes, serían las dos primeras víctimas del año. De hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya está investigado ambos sucesos, que elevan a 1.184 las mujeres asesinadas desde el año 2003.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaccionado en redes sociales ante los dos presuntos asesinatos machistas asegurando que no se acabará con la violencia machista si no se acaba con el machismo: "Educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos".

Apuñalamiento en Ciudad Real

En Piedrabuena (Ciudad Real), la Guardia Civil ha detenido al hombre que vivía con la joven de 24 años que ha muerto este domino tras ser agredida, de madrugada, con un arma blanca. El arrestado, de 30 años, está detenido en las dependencias del instituto armado. Se ha decretado el secreto del sumario y los agentes no han querido confirmado todavía si se trata de un caso de violencia machista.

Sin embargo, fuentes familiares han asegurado a Efe que el detenido y la víctima vivían juntos y tenían una hija de 3 años. La menor sería la primera huérfana por la violencia de género de 2023, una cifra que ascendería a 378 desde 2013, cuando empezaron a contabilizarse. Según estas mismas fuentes, ha sido el propio agresor quien ha dado aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil tras agredir a la joven en su casa, ubicada en la calle Juan de Austria.

Hasta el lugar se han dirigido un equipo médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de urgencias, que no han podido salvar la vida de la mujer. Los agentes de la Guardia Civi detuvieron al presunto culpable, que ha negado ser el autor de los hechos y ha asegurado que la víctima se clavó accidentalmente el cuchillo, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Según estas fuentes, el hombre de 30 años y nacionalidad española al igual que la víctima, ha declarado que se trata de una muerte accidental, ocurrida cuando la mujer jugaba con un cuchillo en la vivienda donde ambos residían, en la calle Juan de Austria de Piedrabuena.

Fuentes vecinales han indicado que la joven jugaba en un equipo de fútbol sala de Piedrabuena y que había cenado con todas sus compañeras la pasada noche, antes de ser asesinada. Muerta a tiros en Cádiz

Mientras, en el Puerto de Santa María (Cádiz), agentes de la Policía Nacional han detenido a otro hombre, de 40 años, como presunto responsable de la muerte de una mujer de 46 años, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de una vivienda en Valdelagrana con heridas de bala.

El presunto autor ha sido localizado y detenido sobre las 4.00 horas de hoy tras la alerta de un ciudadano al escuchar disparos en un domicilio particular. El detenido portaba un revólver y estaba bajo los efectos de alcohol y otras sustancias tóxicas manifestando que "había matado a su amor".

A las 7.00 horas, la Policía ha entrado en un piso ubicado en la urbanización Bahía Sherry donde se encontraba en su interior el cuerpo sin vida de la mujer, la cual presentaba heridas como consecuencia de haber recibido disparos.

La investigación continúa abierta a la espera de los resultados de la autopsia y de las diligencias tendentes a descubrir las circunstancias de este homicidio.

Estrangulamiento en Almería

Por otra parte, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Roquetas de Mar a un hombre tras haber confesado que ha estrangulado a una mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La fallecida, rumana de 44 años y el detenido, senegalés, de 30, no eran pareja sentimental, han añadido las mismas fuentes, que han precisado que el hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en relación con otra mujer.

Agentes de la Comandancia de Almería han arrestado en el domicilio de la víctima al hombre, que ha confesado que la estranguló después de mantener relaciones sexuales con ella.