La comunidad autónoma extremeña es la primera región española con más banderas azules en aguas de interior en diferentes embalses y con más antigüedad, lo que supone un reto y un compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la calidad. Las tres 'Banderas Azules' logradas en 2020 se situaron en Orellana la Vieja y en Cheles. Concretamente, Orellana la Vieja tiene esta distinción para su playa de interior (ya van 12 años) y su puerto deportivo y Cheles para su playa.

La Dirección General de Turismo y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), en colaboración con la Asociación Bandera Azul de Europa (ABAE - Portugal) organizan el Primer Congreso Ibérico de Bandera Azul en playas continentales, que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en Mérida y Alange. Contará con la participación de entidades públicas y empresas de España y Portugal.

Este congreso forma parte de las diversas actuaciones que la Dirección General de Turismo viene llevando a cabo desde 2016 para posicionar a Extremadura como destino de agua de interior y favorecer el desarrollo del Programa Bandera Azul en la región. Entre estas actuaciones se incluye el desarrollo del producto turístico prioritario ‘Extremadura es agua’.

España tiene 713 'Banderas Azules' (615 playas, 96 puertos deportivos y dos en embarcaciones turísticas sostenibles), lo que supone 25 más respecto al año pasado, siendo la Comunidad Valenciana líder en número de playas con Bandera Azul en 2021. Para el año en curso las espadas van a estar en todo lo alto. De hecho, desde la Dirección General de Turismo se trabaja modernizar las 65 zonas de baño repartidas por toda la región y así aspirar a más banderas azules. No es un proceso inminente, pero no es imposible. Por eso está en vigor un plan de modernización de estas zonas de baño en aspectos como la accesibilidad, el pago en los aparcamientos, los vestuarios o el control de aforos. Algunas de estas zonas se encuentran masificadas en verano y, en palabras del director general de Turismo: «ese no es nuestro modelo turístico». El reto es incorporar más zonas al Registro Nacional de Aguas de Baño (Náyade), preparar más candidaturas para Bandera Azul para el presente 2022 y los años 2023 y 2024.

Orellana Costa Dulce consiguió su primera Bandera Azul en 2010 como playa de aguas interiores por la calidad del entorno, las aguas y los servicios que disfrutan los bañistas. Toda la infraestructura como aseos, vestuarios, equipo de socorrismo, etcétera, es de primer nivel. Nada más llegar el viajero se le informa sobre dónde aparcar y todo está adaptado para personas con movilidad reducida. Los bañistas disponen de merenderos y una zona verde dotada con mesas para instalarse durante toda la jornada. Además pueden entrar en el agua cómodamente a través de una rampa de hormigón, donde se asientan las sombrillas de madera. Un servicio de embarcaciones a pedal permite hacer una ruta por el embalse. El puerto deportivo de Orellana también luce bandera azul.

En Cheles la playa de La Dehesa, en el entorno del Gran Lago Alqueva dispone de zonas de césped, chiringuito, albergue, espacio para caravanas y merendero, así como todo lo necesario para practicar deportes náuticos en un centro debidamente equipado. Fue un gran motivo de orgullo para el alcalde de Cheles quien destaca el número de puestos de trabajo que durante el verano genera la playa de La Dehesa.

La guía 'Extremadura es agua 2021' reúne las 36 piscinas naturales, gargantas y playas fluviales y de embalse incluidas en el censo Náyade, del Ministerio de Sanidad, que analiza la calidad de aguas. Respecto a 2020 supone un aumento de una zona de baño, al incorporarse el embalse del Cancho del Fresno en Cañamero.

De estas 36 piscinas naturales y playas, 22 se localizan en la provincia de Cáceres, en comarcas como La Vera, Valle del Jerte, Sierra de Gata, Las Hurdes y Villuercas-Ibores-Jara, además de Plasencia (La Isla).

Badajoz concentra su oferta en La Serena, Vegas Altas del Guadiana, La Siberia y en los municipios de Mérida (embalse romano de Proserpina) y Cheles (embalse de Alqueva), entre otras localizaciones. Las dos playas extremeñas con bandera azul se encuentran en Orellana la Vieja (Costa Dulce) y Cheles (La Dehesa).

Esta publicación actualiza la oferta relacionada con el agua en Extremadura, en la que se incluyen el turismo termal (seis balnearios), fluvial (cruceros en los ríos Tajo, Alagón, Guadiana, Zújar y Matachel) y activo, con información de las empresas turísticas que desarrollan actividades en el medio acuático, como vela, kayak o barranquismo.