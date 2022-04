Este 2022 hemos celebrado un Carnaval para la historia. No es para menos. Después de muchos años de esfuerzo y de compromiso con nuestra fiesta más singular y multitudinaria hemos logrado el reconocimiento por parte del Gobierno de España de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Nos podemos sentir muy orgullosos: este título nos pertenece a todos, es un premio de la ciudad de Badajoz en su conjunto.

Un detalle subraya la importancia de este reconocimiento: hasta la fecha, solo 3 carnavales de nuestro país tenían el título de Internacional: el de Tenerife, el de Cádiz y el de Águilas, en Murcia. Ahora somos cuatro, incluyendo Badajoz, un título que nos ha concedido la Secretaría de Estado de Turismo teniendo en cuenta que nuestro Carnaval «aporta valor a la imagen de España en el exterior», reconociéndolo como una de las fiestas más importantes de nuestro país.

A título personal, lo que más me gusta de este título es que supone un éxito colectivo. Todos hemos puesto de nuestra parte. Merecen una especial mención los colectivos del Carnaval, verdadero motor de una fiesta que nos identifica a través de la creatividad, la constancia y el entusiasmo de nuestras comparsas, murgas, artefactos y grupos menores. En todo este tiempo, desde el Ayuntamiento no hemos hecho otra cosa que recoger lo que han estado sembrando nuestros carnavaleros en las calles de la ciudad durante tantos años, y que no es otra cosa que un amor a la fiesta sin precedentes, una pasión sin límites por el disfraz, una entrega absoluta a una celebración que consiste en disfrazarse y reír con las murgas, disfrazarse y disfrutar con las comparsas, disfrazarse y perderse entre la multitud para vivir Badajoz con imaginación, ingenio y mucho buen humor.

Badajoz en Carnaval se abre al mundo y se transforma en destino turístico de primer orden. Las cifras hablan por sí solas de una ciudad donde los hoteles rozan el 100 % de ocupación, con la mayoría de las plazas reservadas con gran antelación, y un ambiente callejero que llena bares, restaurantes y terrazas.

Estoy convencido, además, que el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional dará un nuevo impulso a esta fiesta, que alcanzará una mayor promoción exterior y logrará a corto y medio plazo atraer a un mayor número de turistas.

Invito, por tanto, a todos a descubrir nuestro Carnaval, un espectáculo lleno de imaginación y alegría que no dejará indiferente a nadie. Porque el que viene por primera vez se marcha con ganas de repetir. Así es nuestro Carnaval: una fiesta que nunca termina y que ahora es internacional.

El autor es alcalde de Badajoz