En la última edición de la Feria Internacional del Turismo, Mérida, Patrimonio de la Humanidad, recibió la distinción que acredita a la ciudad como Destino Turístico Inteligente. Esto supondrá el acceso de la ciudad de Mérida a una línea de ayudas que beneficiarán a la digitalización del turismo y a la elaboración de proyectos y programas, de manera que el visitante pueda disfrutar de la ciudad aprovechando las nuevas tecnologías.

¿Se están recuperando los niveles prepandémicos?

Los datos de los dos últimos años no son un reflejo real, puesto que corresponden a periodos en los que hubo restricciones de movilidad. Pero tenemos indicativos muy interesantes como el nivel de gasto medio diario del viajero en la ciudad de Mérida es de 78,77 euros y estamos llegando a las dos pernoctaciones de media por turista. El dato de 2018 es de 1,4 pernoctaciones. Tenemos un crecimiento en alojamientos turísticos del 70’5% y actualmente hay 3.216 plazas hoteleras, entre establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, campings y albergues. Junto con Cáceres somos la ciudad con más alojamientos turísticos tiene en la región. Para Mérida y Cáceres, ciudades Patrimonio de la Humanidad, son motores de la economía turística regional.

¿Qué ha supuesto ser denominada la ciudad como Destino Turístico Inteligente?

Es algo que hará la vida más fácil a los turistas. Ahora mismo formar parte de la plataforma de ciudades Destino Turístico Inteligente de España vamos a tener la oportunidad de hacer un seguimiento constante de los flujos de turista y hacer un análisis de datos., lo que nos permitirá saber las fechas y las experiencias que busca el viajero, mejorarlas y diseñar experiencias en aquellos periodos en los que hay menos afluencia. El Big Data ofrecerá una experiencia más completa al turista que nos visita y promover actividades cuando el turismo estacional tiene menos incidencia.

Romper la estacionalidad es uno de los objetivos ¿En qué se basa el turismo de experiencias que todo el año ofrece Mérida?

El turismo de experiencias consiste en no solamente ofrecer el alojamiento en sí y no solamente lo que una ciudad Patrimonio de la Humanidad contiene como un Museo Nacional que es la joya de la corona, sino generar experiencias en el entorno de la gastronomía, de la cultura y del deporte. Hay mucho turista que busca una experiencia completa, que su visita no solo sea ver monumentos, sino que pueda disfrutar por ejemplo de un espectáculo teatral o disfrute de una experiencia gastronómica de primer orden o de alguna actividad en el entorno de la naturaleza o el deporte. Se trata de que quien venga a Mérida tenga desde el minuto uno hasta que se vaya opciones distintas para que se genere su propia agenda.

Las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad trabajan conjuntamente para utilizar los fondos del Gobierno en poner en valor sus tesoros. ¿Cómo lo está administrando Mérida?

Tenemos muy claro que hay que poner en valor nuevos yacimientos arqueológicos. Es como el museo que constantemente se renueva con exposiciones diferentes para que el turista que viene una vez repita. Si la ciudad no ofrece un nuevo atractivo no hay oportunidades para volver. Mérida, ciudad Patrimonio de la Humanidad, tiene como objetivo estar en permanente renovación. Vamos a poner nuevos yacimientos arqueológicos en valor. Próximamente van a comenzar excavaciones en la domus de la Huerta de Otero que va a suponer un nuevo atractivo de visita la alcazaba árabe. Con 4 millones de los fondos europeos vamos a mejorar la accesibilidad y a diseñar un espectáculo nocturno en la misma. También vamos a habilitar el criptopórtico del Templo de Diana que permitirá visitar el subsuelo del templo y disfrutar de un foro de la colonia que será espacio museístico. Para ejecutar los fondos tenemos un plazo de tres años, pensamos que en 2024-25 estarán finalizados estos proyectos.

¿Tenéis también proyectado un Museo de Historia de Mérida?

Sí, con una inversión de 3,5 millones del Plan Impulsa y se ubicará en el mercado de Calatrava. Ofrecerá un recorrido por toda la historia de la ciudad y no solamente ceñido al impresionante legado romano. Fuimos capital en el Imperio Visigodo, tenemos tesoros de todas las épocas pues todas las civilizaciones han pasado por la ciudad, y una colección magnífica de prehistoria…

En verano el Festival de Teatro Clásico de Mérida es uno de los grandes atractivos…

Y no solo de la oferta emeritense, sino de toda la región como auténtico buque insignia de nuestra cultura. El teatro más grande del país es el de Mérida con 3.300 butacas, no hay ningún teatro con esta capacidad. La posibilidad de posicionar a Mérida que ofrece el Festival Internacional de Teatro Clásico es impresionante, con dos meses de representaciones teatrales 4 días a la semana, con 3.000 personas en cada una de ellas.