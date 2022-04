La vigésimo sexta edición de Las Edades del Hombre, titulada ‘Transitus’, podrá visitarse próximamente en la Catedral de Plasencia y supondrá un «escaparate extraordinario» para Extremadura. Es la primera vez que la muestra sale de Castilla y León. Todavía no ha empezado su andadura y acaba de recibir el máximo galardón de los VI Premios Turismo. La magnitud del proyecto es enorme y se espera que dinamice el turismo, no solo de Plasencia, sino de Extremadura por completo, por el gran atractivo que supone para el viajero. El alcalde de la ‘perla del Jerte’, Fernando Pizarro, explica lo que significa Las Edades del Hombre para el todo sector.

Aún no ha abierto sus puertas Las Edades del Hombre y ya recibe un reconocimiento…

Valoro que los que saben de turismo consideren a Las Edades del Hombre como un producto de promoción de la región. Es un reconocimiento que recibimos de expertos en turismo convocados por El Periódico Extremadura y, por lo tanto, eso le da un gran valor al premio.

Las Edades del Hombre va a ser pronto una realidad y Plasencia ha decidido compartir esta exposición con otros pueblos en un gesto de enorme generosidad…

Todos los que estamos involucrados en el proyecto concebimos la exposición como una muestra de gran parte de nuestro patrimonio histórico artístico, bienes muebles y patrimonio documental, especialmente bueno y abundante, lo que incluye partituras de los archivos musicales. Las veinticinco exposiciones anteriores de Las Edades del Hombre en Castilla-León sacaron a la luz parte del patrimonio local, que se complementaba con el que venía de fuera. Nuestro primer objetivo era que la exposición se convierta un escaparate para que los viajeros sepan del ingente patrimonio que tiene Extremadura. Evidentemente, como tiene un hilo argumental, hacen falta piezas para ilustrar el tránsito del siglo XVI, de la edad media a la edad moderna, el descubrimiento de América y al renacimiento. En esos trabajos previos hicimos un listado de 200 piezas de peso histórico y artístico de todas las diócesis extremeñas, pues no solo queríamos circunscribirnos a la de Plasencia. Hay obras de infinidad de lugares de la región, piezas de lugares recónditos y de poblaciones pequeñas de las que vienen esculturas y retablos. Es una alegría que todo el mundo se sienta identificado con un acontecimiento que tiene su epicentro en Plasencia, pero que como un terremoto de alta magnitud al final tendrá consecuencias positivas para toda Extremadura.

¿Por qué cree que ‘Transitus’ va a ser recordada en el futuro?

La exposición en esta ocasión vuelve a sus orígenes. En sus primeras ediciones, en Burgos, Valladolid o Salamanca, tuvo como escenario los templos catedralicios. Cuando culminaron, la muestra se realizó en interesantes iglesias, pero no catedrales, de esa comunidad. La muestra vivirá en Plasencia un renacimiento al desarrollarse en un núcleo catedralicio compuesto por dos catedrales inconclusas unidas en un solo edificio. Además, por primera vez lo hace fuera de la comunidad de Castilla y León, bien es cierto que Plasencia desde el punto de vista geográfico, cultural, económico y sociológico forma parte de ese espacio sin fronteras que fue el antiguo Reino de Castilla. Por lo tanto, es casi como no saliera de allí. Al ser la exposición en Extremadura tiene dos vocaciones fundamentales. De un lado es la capital europeística de España simbolizada en Yuste y la vez es la más americana de las comunidades autónomas españolas. Estos dos elementos la convierten en algo especialmente interesante. Todas las Edades del Hombre han tenido la vocación de que quien visitara la exposición también se ocupara de conocer su entorno y sus distintos estímulos histórico-artísticos. El estímulo en esta ocasión es el más grande que se ha diseñado para unas Edades del Hombre porque afecta a un territorio con las dos provincias más grandes de España. Esto hace que la que preparamos una edición especial que va a recordarse. Aspiramos a que ese recuerdo no sea solamente un recuerdo feliz sino que permita que toda la gente que nos visite durante la exposición sigue visitándonos en otras ocasiones y se conviertan en agentes turísticos de la región.

Una exposición que llega tras una pandemia… ¿Qué ha sido lo más complejo de gestionar?

La Fundación Las Edades del Hombre tiene una gran experiencia, que es sobre quien recae la responsabilidad de seguros, traslados, logística… Los primeros pasos han sido clave. Ese primer momento de la elección del título, del discurso de la exposición, elegir las piezas para que ese discurso sea el adecuado… fue muy ilusionante y esperanzador, pero a la vez muy complejo, porque requería concretar aspectos que iban a condicionar todo lo demás. Por otra parte para el Ayuntamiento de Plasencia, adaptar todos los servicios municipales y ponerlos a disposición de este acontecimiento, al margen de tener que seguir atendiendo nuestras obligaciones, ha sido también un reto. La limpieza, el acondicionamiento de todos los espacios verdes, la rehabilitación de rincones, eliminación de barreras arquitectónicas, la seguridad, las actividades culturales paralelas junto con la Iglesia y la Universidad de Extremadura, son cuestiones que ocupan mucho tiempo y requieren mucho trabajo.

Estarán un óleo de José Mera y un busto de Pizarro de Pérez Comendador. ¿Qué destaca de la aportación extremeña a la muestra?

Son dos piezas muy importantes de las Edades del Hombre. Habrá obras de artistas extremeños y de otros que no siendo extremeños trabajaron en Extremadura en la época que les tocó vivir como Zurbarán, Luis de Morales, entre otros, que estarán muy presentes en la exposición. A veces hasta que no lo presentamos adecuadamente no valoramos nuestro patrimonio. En ese maremágnum muy estudiado que es Las Edades del Hombre nos sentiremos muy orgullosos de Extremadura.

¿Habrá alguna actividad paralela destacable?

Sí, en el Complejo Cultural Las Claras albergará una muestra paralela a Las Edades del Hombre solo de autores extremeños de vanguardia. Habrá obras de Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, exponentes de la pintura costumbrista extremeña, junto con las de autores más recientes como el placentino Emilio Gañán Sequeira.