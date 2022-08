Mónica Grados, alcaldesa de Alcántara, es una mujer activa y comprometida con su pueblo. Se desvive literalmente por sus vecinos y siempre con una sonrisa en su rostro. Sabe que el turismo es uno de los motores de desarrollo del municipio y se esfuerza por dinamizarlo. El Festival de Teatro Clásico de Alcántara –que se ha revitalizado y que este año llega a su 36 edición- se convierte todos los años en el gran acontecimiento cultural del verano en la provincia de Cáceres y, una vez finalizado, el municipio ofrece multitud de actividades y oportunidades para disfrutar, que Mónica Grados desgrana en esta entrevista.

Alcántara es además un municipio en la ruta de los Pueblos Mágicos ¿Qué significa desde el punto de vista turístico?

Los Pueblos Mágicos de España es una asociación nacional que ha proporcionado mucha visibilidad, difusión y publicidad a Alcántara, llegando a viajeros de todo el territorio nacional. Los municipios miembros tenemos rincones muy atractivos y llenos de encanto. Alcántara tiene de ‘mágico’ todo. Cuenta con naturaleza, cielos despejados y sin contaminación lumínica para ver las estrellas, de hecho, dentro de poco vamos a contar con medios para verlas al anochecer. Tenemos mucho patrimonio, casas solariegas, palacetes, y sobre todo la cercanía al Tajo-Internacional y Reserva de la Biosfera.

La localidad está a punto de ser Bien Interés Cultural ¿Qué supondría para Alcántara este reconocimiento?

De conseguirlo seríamos junto a Medellín el único municipio extremeño en tener este reconocimiento. Creemos que al ser Bien de Interés Cultural, Alcántara será objeto de inversiones por parte de la Junta de Extremadura. Este ayuntamiento realiza grandes esfuerzos por mantener el patrimonio pero siempre es bueno el concurso de otras administraciones. Creemos y entendemos que si somos Bien de Interés Cultural tendríamos más apoyo de la Junta de Extremadura.

Desde muchos ámbitos se ha impulsado que el Puente de Alcántara sea Patrimonio de la Humanidad ¿En qué situación se encuentra la candidatura?

Al final no hay candidatura, porque la presenta la Junta de Extremadura y entienden que en la actualidad lo que priman son los conjuntos monumentales y no un monumento solo. A mi manera de ver, el Puente Romano de Alcántara no necesita nada más. No sé a qué esperan para darle a esta obra maestra de la ingeniería el reconocimiento que se merece. Pienso que está más apreciada mundialmente que aquí en Extremadura.

El Festival de Teatro Clásico ha sido todo un éxito ¿Qué otras actividades se pueden hacer en Alcántara en lo que queda de verano?

En Alcántara, en verano no paramos. Hemos tenido conciertos de música clásica y nos ha acompañado la banda de la diputación de Cáceres. Hemos tenido recitales, un homenaje a Rocío Jurado y vamos a seguir con conciertos, monologuistas, verbenas, carnaval de verano… Tenemos de todo y para todos los públicos. Vas a venir a Alcántara y no vas a querer irte.

Han realizado un enorme esfuerzo por poner en valor el Conventual de San Benito ¿Cuáles han sido las últimas acciones realizadas?

Aún no hemos comenzado. Lo que tenemos previsto realizar para el Conventual de San Benito no es muy visible pero sí muy necesario. Nos hemos encontrado con que había goteras en el centro donde se encuentra el Centro de Interpretación de las Órdenes de Caballería. Arreglar el tejado hace muchísima falta. Las zonas que se han adecentado últimamente son las relativas al teatro. Por ejemplo se ha adecentado el pavimento. El objetivo es poner en valor poco a poco el recinto y ampliando las zonas visitables.

Hay un nuevo centro de interpretación de las Órdenes de Caballería. ¿Qué se pueden encontrar allí?

Información sobre todas las Órdenes de Caballería, como las de Calatrava, Montesa, Santiago, y especialmente la de Alcántara, en un enclave excepcional como la iglesia de San Benito, que fue su sede. Hay figuras de todos los caballeros y explicaciones de historia, así como juegos didácticos. Todos los años procuramos introducir novedades para los visitantes.

Díganos cuál es su rincón preferido de la población.

Uno de mis rincones preferidos es El Jardín, que se encuentra en una finca municipal y que está dotado de agua para sus visitantes. Allí voy a dar paseos y es como un rincón secreto y lleno de encanto para los alcantarinos.

Otro atractivo es el Centro de Interpretación Parque Natural Tajo Internacional ¿Qué puede ver el viajero allí?

Es un espacio muy visitado y allí los viajeros se instruyen sobre lo que pueden ver Alcántara y sobre todo en su entorno natural, un auténtico paraíso para las aves. Desde allí se organizan excursiones hasta donde empieza el parque natural, aguas abajo del Puente Romano. Dispone de muchos paneles didácticos y también organiza actividades para conocer el Parque Natural Tajo Internacional.

Si tuviera que recomendarme un lugar para ver la puesta de sol cuál me recomendaría ¿Quizá el Mirador de las Monjas?

Ese sería uno de los rincones más apropiados para disfrutar de la puesta de sol. También es recomendable verla desde abajo del Puente Romano, en los bancos que hay disponibles. Hay otra zona donde el atardecer en muy bonito. Es la zona superior del municipio, desde donde se contempla toda la parte antigua.

¿Si tuviera que enseñarme Alcántara cuáles serían los principales hitos?

Como es lógico el Puente Romano de Alcántara es parada obligatoria si se quiere conocer la población y después el Conventual de San Benito. Muchos son los viajeros que se quedan sorprendidos de que un edificio con tanta historia se encuentra en Alcántara. Pero también es de visita obligada La corredera y los palacios de la zona antigua, y la iglesia de San Pedro de Alcántara, cuya visita es muy recomendable este año, que se celebra el cuarto centenario de su beatificación. No hay que olvidar que es el patrón de Extremadura.

Alcántara también tiene una honda tradición gastronómica. ¿Cuál sería un menú cien por cien alcantarino?

Podemos tomar un consomé o un ‘consumío’, o una sopa de tomate con higo o con uvas. Después seguiríamos con una perdiz al modo de Alcántara o unas tencas. De postre, no hay duda que lo que tenemos que tomar es la famosa mormentera. Tenemos una fiesta dedicada a este postre único, el Día de la Mormentera, el segundo fin de semana de junio, con degustaciones.

Coincidiendo con las fiestas de San Pedro de Alcántara, en octubre, se celebra la ‘Caracolá’ ¿En qué consiste?

Suelen estar las fechas de ambas celebraciones muy cerca. Este año es el cuarto centenario de la beatificación del santo alcantarino. En Arenas de San Pedro están desarrollando un amplio programa de la efeméride y nosotros no podemos estar a la zaga. La caracolá es una gran fiesta gastronómica en la que se ponen en valor platos realizados con caracoles que elaboran las asociaciones de vecinos.

Quieren mejorar la oferta de alojamientos con un albergue ¿Cómo va el proyecto?

El albergue es un proyecto bianual, que aún no ha comenzado. Nosotros tenemos que finalizarlo con fondos propios. Queremos tener un albergue para acoger a toda clase de viajeros.

Recomendamos

Conventual de San Benito

Espacio histórico recuperado para la cultura y sede del Centro de Interpretación de las Órdenes de Caballería. La belleza del edificio se aprecia en la fachada oriental donde se levanta, a la izquierda, la cabecera del templo con tres ábsides. A la derecha, Galería de Carlos V, magnífico ejemplo del renacimiento español, que perteneció a la hospedería del convento. Allí se desarrolla el Festival de Teatro Clásico.

Palacio de los Roco-Campofrío

Quedan solo restos de lo que fue en tiempos un espacio esplendoroso. En tiempos de Bartolomé de Peón Roco, “Capitán de Lanzas”, gran servidor de los Reyes Católicos se levantó este edificio. Aunque su estado actual es ruinoso, la monumental fachada indica la importancia pasada de este linaje, cuyo escudo de armas preside la portada y también se encuentra en el Conventual.

Megalitismo

Caminando por los campos de Alcántara el viajero puede toparse encontrarnos con un gran número de monumentos funerarios megalíticos que salpican estas tierras, estos restos milenarios son un atractivo más para visitar los ya de por sí bellos paisajes de la zona. Hablamos de un grupo cercano a los cincuenta dólmenes y un menhir. Los dólmenes alcantarinos se hallan escasamente alterados y han proporcionado una abundantísima información sobre ajuares y rituales dolménicos en Extremadura.