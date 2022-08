Albalá es un municipio cacereño que goza de mucha historia y, pese a no ser demasiado extenso, cuenta con un sinfín de actividades y fiestas locales que lo hacen muy atractivo de cara al turismo rural. Un turismo que, de hecho, se trata de impulsar año a año. Su Feria del Caballo cuenta con dos estrellas y es uno de los momentos estelares de este modesto municipio. Su iglesia parroquial sorprende por su construcción arquitectónica. Además, su cercanía con otros pueblos de la comarca, hace que juntos formen un combo ideal en el que pasar las vacaciones y adentrarse en un entorno rural cargado de naturaleza, gastronomía, fiestas y actividades para todo el mundo.

Albalá ha recibido un impulso para ser un lugar con mayor interés turístico, ¿cómo se ha hecho?

Comprendíamos que teníamos que potenciar Albalá con un referente que nos caracterizase, algo que nos identificara como comarca. En temas culturales para el turismo aportamos diferentes festejos, como la Fiesta de Las Tablas que se celebra en diciembre, un proyecto conjunto que hacemos con Valdefuentes y Torre de Santa María. De hecho, hace quince días estuvimos en Madrid promocionando estas fiestas que aspiran al Interés Turístico Regional. Albalá es un municipio donde siempre ha predominado el tema ganadero. De hecho, tiene el único mercado de ganado a nivel regional cualificado. Es un mercado centenario. A raíz de eso, surgió la idea de la Feria del Caballo, que ya va por su edición vigésimo tercera, y la Feria del Ganado Selecto de Albalá, 18 ediciones a sus espaldas.

«Le hemos puesto tanto empeño que hemos introducido la Feria del Caballo en los certámenes nacionales»

¿Por qué el mundo del caballo como referente para el municipio?

Hemos cogido como referente el mundo del caballo porque era una tradición muy arraigada. Intentamos potenciarnos y caracterizarnos por eso. Allá por los años 60 la parada más grande de producción de caballos sementales venía de Alcalá de Henares y se mejoró mucho el caballo de Pura Raza Española. A raíz de eso, al tener una cabaña muy grande de caballos hicimos una feria a la que le hemos puesto mucho empeño. Tanto, que la hemos metido en los certámenes nacionales, en los que está calificada como feria con dos estrellas. El máximo es tres.

¿Y qué implica eso?

Son puntuables para los campeonatos importantes como el Sicab. Fuimos dando un paso más allá y quisimos buscar otras modalidades, todo relacionado con el mundo del caballo. Lo que era la doma clásica, doma vaquera y equitación de trabajo, para convertirnos en ese mundo en referente. De hecho, es ahí donde buscamos un turismo fuerte. El turismo no es solamente hacer rutas a caballo. Desde la localidad entendemos que es todo aquello que mueva a gente alrededor del caballo. Y esto es a través de concursos, a través de cursos, exposiciones, etcétera. Todo lo que el caballo haga concentrarse gente.

¿Y la Feria del Ganado Selecto de octubre, mejora el turismo?

Esta feria también atrae durante esos días a aficionados de toda España, procedentes de diferentes regiones. Ahí nos posicionamos dentro de Extremadura en la cuarta feria ganadera, con Zafra, Trujillo, Castuera y Albalá. Ya es el tercer año que va en el calendario nacional. En lo referente al tema turismo, comprendemos que estamos enclavados en un punto estratégico en el centro del triángulo formado por Cáceres, Mérida y Trujillo. Tenemos, por ejemplo, unas vistas privilegiadas al Castillo de Montánchez así como a la inmensa dehesa centenaria con su ganado, sus caballos…

En abril se celebró en el municipio la Feria del Caballo, ¿cómo fue la acogida?

La verdad es que la acogida ha sido bastante buena y con mucho entusiasmo, tanto por el municipio o por el ayuntamiento como organizador, como por los propios participantes y asistentes a la feria. Es una feria en la que intentamos mejorar cada año. Está enmarcada en un lugar incomparable y realmente es cómoda, y damos muchas facilidades de cara a las propias ganaderías, y la propia gente que participa en estos certámenes. La aplauden y la tienen reconocida como una de las ferias más importantes.

¿Cómo ha influido la feria en Albalá?

Yo siempre digo que donde hay fuego, quedan cenizas. Influye en la economía local porque, aunque no tengamos esos grandes servicios que puedan tener las grandes urbes, día a día se va intentando mejorar. En el propio ayuntamiento hicimos unos apartamentos rurales que durante esos días de feria están repletos. También para cualquiera de las fiestas tradicionales. Tal fue el impulso que tuvo, que estamos inmersos en la construcción de otros dos apartamentos más, aparte de algunos privados que están haciéndose. Esto lleva a que durante esos días, no solo Albalá, sino la comarca entera tenga turistas. Albalá es un municipio pequeño en población y extensión, pero grande en corazón.

Esos lugares habilitados para que los visitantes se puedan alojar durante los días de fiestas, ¿lo están el resto del año?

Sí que están. Frecuentemente para esos días se hacen reservas, pero en todo el año funcionan y con unos precios asequibles, económicos. La verdad es que sí que tienen repercusión y están siendo bien acogidas.

En el mes de agosto hay fiesta local, ¿qué podrá hacer en ellas la persona que quiera asistir?

Prácticamente durante todo el mes tenemos actividades. En el mes julio empezamos con los campamentos para los más pequeños, entendemos que dándole estas actividades es como atraemos al turismo y a los propios jóvenes que descienden de nuestra población para enraizarlos en nuestras costumbres y nuestra cultura. Albalá es un pueblo muy tradicional, sabe conservar muy bien su cultura. Para darle ese bienestar al turista que, por ejemplo se quiera acercar o a esos visitantes que quieren pasar sus vacaciones de verano aquí, tenemos que darle actividades para que puedan participar de ellas. Lo que son conciertos, ruedo de quintos –muy típico aquí-, que va relacionado con la fiesta de Las Tablas de diciembre. Ahora en agosto es donde se recoge ese testigo. Pasan los del año pasado, dejan el testigo y lo cogen los de este año venidero hasta el año que viene. Ellos van siendo protagonistas. Tenemos un conjunto de actividades bastante amplio.

¿Cuál es el encanto de Albalá que más llama la atención de los visitantes?

La hospitalidad que le damos. Somos muy hospitalarios. Somos un pueblo en el que realmente nos entregamos y donde nadie se siente extraño o forastero, como solemos decir. Un pueblo donde todo el mundo somos uno más. De hecho, todas nuestras fiestas son muy participativas. Es decir, no son solo fiestas hechas para quien las conozca, sino que son fiestas para todo aquel que la quiera vivir. Quien venga, es uno más, y consideramos que todo el que quiera participar en este tipo de fiestas, es bien acogido. Son unas fiestas abiertas para todo el mundo, que eso es de lo que se trata, de la buena convivencia. Por eso digo que Albalá es un pueblo que tiene muy buen corazón por la hospitalidad que tenemos los albalenses.

Por su clima, los veranos son calurosos, ¿el turista tiene un lugar al que acudir para darse un chapuzón?

Sí. Tenemos una piscina reformada. Cada año intentamos mejorarla e innovarla. Ojalá pudiese ser más grande de lo que es porque es muy grande la acogida que tiene tanto por personas del propio municipio como de pueblos vecinos. Es una piscina cómoda, con un buen servicio de restauración. Esto es algo fundamental y más aún donde estamos entablados aquí, en Extremadura, donde el calor en verano se deja notar bastante. Por eso, tenemos que tener ese tipo de recursos para poder soportar las temperaturas que alcanzamos en esta época del año.

¿Cómo son las instalaciones de la piscina municipal?

Acorde a la población y a la acogida de la gente y las normativas. Como he dicho antes, cada año intentamos mejorarla. Son unas instalaciones que están a fecha de hoy muy actualizadas, muy modernas, sofisticadas e innovadoras. Por ejemplo, por el tipo de sombrillas que tenemos. Son unas sombrillas rotatorias, grandes, donde las hacemos girar a medida del sol va girando. Hay una carpa central y el aire y el frescor de la piscina son agradables.

«Somos un pueblo en el que nos entregamos, donde nadie se siente extraño o forastero»

Uno de los lugares más atractivos es la iglesia parroquial, consagrada a Santa María Magdalena, ¿qué puede decir de ella?

Es como una pequeña catedral. Es una iglesia de allá por 1420 y es muy bonita. Sus arcos, su estructura toda de piedra… es una pequeña catedral digna de ver. Y así nos lo hacen saber todos los visitantes, que se quedan impactados. Los que somos de aquí estamos muy enamorados de ella porque todos le vemos ese encanto. Por lo hermosa que es la iglesia y la construcción que tiene.

¿Qué más cosas se pueden visitar en Albalá?

Como realmente no hay mucho más a nivel monumental, fomentamos las ferias y fiestas. Sí tenemos historia, pero no somos un pueblo en el que dejaran esos vestigios. Sí podemos pasear por las calles y ver esos escudos heráldicos que hay en las fachadas de muchas casas donde podemos ver el calvario. Lo más relevante es la cercanía que hay con los otros pueblos que permiten ver el Castillo de Montánchez, la basílica de Santa Lucía, podemos ir a Botija a ver los yacimientos vetones, Valdefuentes que tiene el convento de San Agustín… Son pueblos que están cerca y se pueden visitar. Por eso Albalá quizás es punto de encuentro, aunque realmente nos movemos en una comarca donde las distancias no son muy largas. Es el motor por el que hemos promovido este tipo de ferias o fiestas culturales, porque es un motivo de llamar. Es una causa obligada para poder visitar esas fiestas y luego se hace una visita por toda la comarca para ver ese tipo de monumentos arquitectónicos.

¿En qué momento es mejor visitar Albalá y su dehesa?

Depende de la época en que vengas. Si vienes en verano nos encontraremos con el calor y si es en invierno o primavera la hermosura que tiene es donde están los enredados, por ese cielo azul puro, por esas dehesas de encinas que tiene Albalá, que yo siempre digo que es un bosque. Un bosque de encinas que no es la típica dehesa de espinas extremeñas. Es un auténtico bosque donde si te adentras y cierras los ojos llega un momento en el que ya no sabes dónde estás, por el espesor que tiene. Por esa llanura y ese cielo azul. Y si visitas en la noche, puedes ver esos cielos estrellados. También dependiendo de la época del año puedes ver esas calles llenas de caballo, gente paseando a caballo, en la noche oír el cencerro de los animales… Yo creo que es la pura naturaleza, somos alma pura en pleno corazón de Extremadura.

Las migas extremeñas o el cochinillo asado son algunos de los platos típicos, ¿recomendaría alguno más?

Son platos típicos de la cocina extremeña en general. También el gazpacho que realmente es la antigua sopa de tomate. Sus embutidos, también. Estamos en una comarca en la que Montánchez es pionera en embutidos, pero donde en cualquiera de las localidades de alrededor se pueden degustar.

«Entendemos que dando actividades es como atraemos al turismo y a los jóvenes»

¿Qué sitios recomienda para disfrutar de la gastronomía en el municipio?

Cualquiera de los bares. No tenemos muchos, por ser una población pequeña. También visitando cualquiera de los pueblos de alrededor. Hacemos un binomio entre unos y otros pueblos. Cualquiera de los restaurantes o bares de la localidad y, también de la piscina es acogedor y se puede degustar. Lo complementamos con esas visitas a pueblos de alrededores que tenemos a escasos kilómetros y donde un paseo mañanero o bien una visita rápida se puede hacer en cualquier pueblo. Es una combinación donde la unión hace la fuerza. Donde uno carece de alguna cuestión, la compensamos con el pueblo de alrededor dentro de la propia comarca.

O sea que fomentar el turismo en Albalá también es ayudar a los pueblos vecinos, ¿no?

Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí no tenemos todo porque no es una gran urbe. En un día podríamos recorrer Albalá o cualquier otra localidad. Pero entre todas, sacando tiempo, se podría emplear muchos días en visitar la comarca. Promover el turismo en Albalá es promoverlo en la comarca como en cualquiera de las localidades que promueva su turismo es beneficioso para el municipio de Albalá.

Recomendamos

Piscina municipal de Albalá

La piscina municipal de Albalá goza de una alta demanda por personas residentes en el municipio y los pueblos colindantes debido a sus novedosas instalaciones. Se trata de un lugar ideal para huir de la calor que acecha a Extremadura en verano, donde se puede descansar, tomar el sol y permanecer a la sombra con sus inmensas sombrillas rotatorias. Cuenta con un servicio de restauración exquisito y unos precios económicos.

Recinto Ferial Ganadero de Albalá

Este recinto es uno de los emblemas del municipio de Albalá. Su gran extensión posibilita que en él se realicen diversos concursos y se celebren las tan laureadas Feria del Caballo (con 23 ediciones) y Feria del Ganado Selecto (que suma 18 ediciones). Un lugar cómodo y aplaudido por todas las personas que participan año tras años en esos espacios.

Parroquia de Santa María Magdalena

La iglesia parroquial, consagrada a Santa María Magdalena es uno de los lugares de mayor interés turístico y también de visita obligada para quienes aman la historia. Construida en 1420 y de estilo renacentista y detalles góticos, representa parte de la historia del municipio. Un lugar de culto del que los albalenses se enorgullecen debido a su belleza. En el caso de los visitantes, estos quedan asombrados, tanto que más que una iglesia terminan reconociéndola como una «pequeña catedral».