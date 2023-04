El turismo busca nuevas formas de llegar al corazón del viajero. Si antes se viajaba por vivir una experiencia nueva, única y singular, ahora se trata de revivir las emociones que se han sentido con las series de televisión, pisando los escenarios originales donde se rodaron. Extremadura se ha convertido en un excelente plató cinematográficos para las superproducciones audiovisuales norteamericanas. Cáceres, Trujillo y Malpartida de Cáceres han albergado rodajes y ahora son lugar de peregrinaje para los fans de estas historias llenas de fantasía que nos sumergen en mundos imaginarios. Las calles de Cáceres son las protagonistas de la serie de HBO ‘House of the Dragon’, lo que es especialmente palpable en el Episodio 9 ‘El consejo verde’. Cáceres se ha convertido en referencia mundial de los fans y acogió el año pasado un encuentro de ellos convertida en ‘City of Dragons’, un encuentro mundial de youtubers en el que se desarrollaron mesas redondas, recreaciones en vivo de escenas, encuentros con espadachines y extras, etcétera.

El año pasado la ciudad presentó su proyecto 'Cáceres de cine' que recientemente ha actualizado su plano de las localizaciones de los rodajes grabados en la ciudad ya disponibles en los puntos de información turística y web del ayuntamiento. En total son 18 las destacadas en 28 puntos que se encuentran repartidos por toda la ciudad. El plano puesto al día recoge los rodajes realizados en Cáceres desde 1956 y no todos se circunscriben a la ciudad monumental, Patrimonio de la Humanidad. Los que todos tienen en la memoria son Juego de Tronos, Hernán el Hombre, Inés del Alma Mía, Invisibles, Sequía y la Casa del Dragón. Sin duda estos rodajes se han convertido en una campaña publicitaria mundial que de ninguna otra manera se podría haber realizado. De hecho el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Villar, ha manifestado que "las producciones cinematográficas han sido el mejor vehículo para proyectarnos. Ahora nos llegan visitantes interesados en conocer esos puntos y con este plano nos adaptamos a esos perfiles y a esta nueva demanda", afirmó. El sector audiovisual se ha convertido en una potente industria, ya que anima al sector hotelero, las empresas de experiencias, tiendas, restaurantes y guías turísticos. Eso ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas. Cáceres y Trujillo han sido las dos localidades extremeñas donde se han grabado numerosas escenas de esta nueva entrega de la saga de Juego de Tronos. La capital cacereña aportó hasta 25 escenarios distintos como la plaza de Santa María, San Jorge y la Cuesta de la Compañía, entre otros rincones. El targed del turista que visita Cáceres ha cambiado y ahora muchos viajeros se corresponden con un perfil más joven e internacional que llegan a la ciudad atraídos por el turismo cinematográfico, la oferta del Helga de Alvear o la completa agenda cultural de la ciudad. Otro de los espacios que ya tienen un peregrinaje constante de fans de Juego de Tronos es el Monumento Natural de los Barruecos en Malpartida de Cáceres, donde se rondó la famosa batalla de la serie. El escenario de grabación de Juego de Tronos en el Barrueco de Arriba acogió actividades durante la II Semana del Monumento Natural Los Barruecos.Las obras realizadas el año pasado convirtieron este espacio en el quinto del municipio totalmente accesible. A la ubicación de paneles accesibles con lectura fácil se suma en breve la implantación de códigos QR que ofrecerán signoguías de este lugar. El alcalde de malpartideño, Alfredo Aguilera, destaca siempre la «gran cantidad» de atractivos que tienen Los Barruecos, entre ellos, ha afirmado, el cinematográfico, gracias al rodaje de Juego de Tronos.