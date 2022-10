¿Vives de alquiler en Badajoz y te has planteado comprar un piso, pero tu poder adquisitivo no te lo permite gastar una millonada? ¿O, sencillamente, te apetece adquirir un inmueble y no endeudarte has las cejas? Ahora tienes la oportunidad. Solvia pone a la venta viviendas en Badajoz por menos de 40.000 euros.

Mira cuáles son: Un piso en la calle San Antón, de 87,84 metros, dos habitaciones y dos cuartos de baños por 14.000 euros.

Vivienda en la calle Amparo, de 53 metros, dos habitaciones y un cuarto de baño por 20.900 euros

Piso en la calle Mertola, de 67,83 metros, con tres habitaciones y un cuarto de baño por 24.700 euros

Inmueble en la calle Santo Cristo de la Paz, de 46,08 metros, una habitación y un cuarto de baño por 26.000 euros

Vivienda en la calle Adel Pinna Casa. 80,3 metros, tres dormitorios y un cuarto de baño por 30.000 euros

Chalet adosado en la calle Joaquín Sama de 80,8 metros por 64.400 euros

Casa en la calle Guadiana, de 53,2 metros, tres dormitorios y un cuarto de baño por 19.800 euros

Piso en la calle Padre Eugenio, de 74 metros por 38.200 euros Si alguna te interesa, sólo tienes que contactar con Solvia a través de su web. Sus expertos te asesoraran, te ayudarán en la búsqueda y ponen a tu disposición a un equipo de expertos para formalizar tu compra de la manera más sencilla.