Chollo inmobiliario en Cáceres: vivienda adosada con patio y garaje por sólo 65.000 euros

El mercado inmobiliario de Cáceres ofrece una variedad de propiedades que combinan funcionalidad, diseño y ubicación estratégica. A continuación, presentamos tres ofertas destacadas que satisfacen diversas necesidades, desde familias numerosas hasta inversores en busca de oportunidades.

Estupenda casa de 5 dormitorios en Torremocha, Cáceres por 65.000 euros

Casa en Torremocha, Cáceres / Tucasa.com

Casa adosada perfecta tanto como primera vivienda como inversión. Con un diseño espacioso, la propiedad cuenta con cinco dormitorios y dos baños, uno de ellos ubicado en la planta baja. La cocina independiente tiene un acceso directo a un encantador patio de aproximadamente 14 m2, ideal para disfrutar del aire fresco en la intimidad del hogar.

En la planta superior, se encuentran cuatro dormitorios adicionales junto con un segundo baño completo, ofreciendo comodidad y privacidad para cada miembro de la familia. Además, la vivienda incluye una plaza de garaje, añadiendo un valioso beneficio para las familias con vehículos.

Viprés Inmobiliaria es el profesional que comercializa la vivienda y puedes encontrarlos en Av. Constitución n.º 34, Mérida, Badajoz. T. 924115050

Amplio piso en el centro de Cáceres por 150.000 euros

Piso en el centro de Cáceres / Tucasa.com

En pleno centro de Cáceres, este espacioso piso ofrece 98 m2 útiles, perfectos para aquellos que no quieren renunciar a la vibrante vida urbana. Equipado con cuatro dormitorios, este hogar proporciona suficiente espacio para cada miembro de la familia o incluso para adaptarse como oficina en casa. Los dos baños aseguran confort y funcionalidad en el día a día.

El edificio es moderno y bien conservado, asegurando una experiencia de vida sin complicaciones desde el primer día. Dispone de aire acondicionado, calefacción de gas y cocina amueblada. Además, la comunidad incluye un garaje, un significativo valor añadido en zonas céntricas. Es una opción que combina ubicación con accesibilidad.

Magnífico piso de lujo con terraza en Virgen de Guadalupe, Cáceres por 249.000 euros

Piso en Virgen de Guadalupe, Cáceres / Tucasa.com

En uno de los edificios más codiciados del corazón de Cáceres, se encuentra este espectacular piso que equilibra lujo y funcionalidad. Consta de cuatro dormitorios y dos baños, adaptándose perfectamente a lo que una familia contemporánea necesita. Destaca el gran salón con acceso a una amplia terraza, permitiendo disfrutar del aire urbano en una zona cómoda y privada.

Una de las joyas de esta propiedad es su amplio patio de 25 m2, proporcionando un espacio perfecto para el ocio al aire libre. La inclusión de una plaza de garaje espaciosa, que también cuenta con un área de lavado de coche, resalta el enfoque en la máxima comodidad y practicidad para sus residentes.

Estas propiedades no solo ofrecen calidad y comodidad, sino también ventajas estratégicas en términos de ubicación y accesibilidad a servicios esenciales. No pierdas la oportunidad de adquirir una vivienda que se adapte perfectamente a tus expectativas y necesidades.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.