Oportunidad inmobiliaria única en Cáceres: tres pisos que marcan tendencia desde 186.000 €

El mercado inmobiliario en Cáceres sigue ofreciendo verdaderas joyas que destacan por su ubicación, estado y relación calidad-precio. En esta ocasión, repasamos tres inmuebles muy diferentes, pero con algo en común: están en zonas privilegiadas, cuentan con mejoras destacables y representan una oportunidad inmobiliaria que merece la pena mirar de cerca. Desde el centro histórico hasta zonas residenciales con piscina, estos pisos no estarán disponibles por mucho tiempo.

Piso reformado en Plaza San Juan: 265.000 € y listo para entrar a vivir

Piso reformado con acabados modernos en el centro histórico. / TUCASA.COM

Vivir en el corazón del casco histórico de Cáceres ahora es posible gracias a esta vivienda totalmente reformada de 133 m² construidos. Ubicada en la Plaza San Juan, esta propiedad combina el encanto del centro con todas las comodidades modernas: 3 dormitorios luminosos, un vestidor independiente, cocina de diseño equipada, salón amplio y baño renovado con plato de ducha.

Incluye detalles como enchufes USB con mecanismos Simón 82, gas en el portal, y una ubicación excepcional rodeada de restaurantes, tiendas y zonas culturales. Se trata de una opción ideal para quienes buscan un estilo de vida urbano con historia y confort.

Vivienda con patio privado y garaje en Plaza Italia por 186.000 € y cuatro habitaciones

Vivienda amplia con patio privado y garaje incluido. / TUCASA.COM

Ubicada en una de las zonas más demandadas de la ciudad, esta vivienda de 120 m² en Plaza Italia sorprende por su amplitud y distribución funcional. Cuenta con 4 dormitorios, 2 baños completos, salón con grandes ventanales, cocina equipada con salida a un patio privado cerrado y un despacho adicional.

La propiedad ha sido reformada recientemente: incluye ventanas oscilobatientes de PVC, splits inverter para climatización y carpintería exterior nueva. Además, se vende con plaza de garaje incluida justo frente al portal, en un edificio sin barreras arquitectónicas. Una oportunidad ideal para familias que buscan espacio, comodidad y una ubicación central.

Piso con terraza, garaje y piscina comunitaria en Casa Plata: solo 239.000 €

Piso con terraza, piscina comunitaria y trastero. / TUCASA.COM

Para quienes buscan una vivienda con zonas comunes, este piso en la zona de Casa Plata destaca por sus 109 m² construidos y una distribución práctica y luminosa. Consta de 3 dormitorios, 2 baños (uno en suite), cocina amueblada con terraza lavadero, salón con acceso a terraza y plaza de garaje amplia con trastero incluido.

Lo más atractivo es su entorno: el edificio cuenta con piscina comunitaria y pista de pádel, ideal para disfrutar del buen tiempo sin salir de casa. Además, dispone de calefacción individual y aire acondicionado, lo que lo convierte en una opción muy cómoda para todo el año.

Estos tres pisos en Cáceres resumen lo que muchos compradores están buscando hoy: inmuebles listos para entrar, bien ubicados, con extras como patio, garaje o piscina, y en zonas que aseguran una buena calidad de vida. Si alguno encaja contigo, no tardes: este tipo de oportunidades no suelen durar demasiado.