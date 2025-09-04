Magnífica oportunidad en Cáceres: piso amplio, soleado y con piscina comunitaria

El mercado inmobiliario de Cáceres sigue ofreciendo oportunidades únicas para quienes buscan un hogar con estilo, comodidad y calidad de vida. En esta ocasión, presentamos dos propiedades excepcionales que destacan por sus características y ubicaciones privilegiadas: una vivienda de construcción reciente en la zona de El Rodeo y un chalet exclusivo en la urbanización Los Castellanos.

Piso con piscina en El Rodeo, Cáceres

En el exclusivo barrio de El Rodeo, se encuentra esta vivienda de construcción reciente (2021) que destaca por su diseño moderno y las altas calidades que ofrece. La propiedad dispone de tres dormitorios, el principal con vestidor, y dos baños completos. Su equipamiento incluye domótica integrada, suelo radiante y refrescante, además de una cocina de estilo actual con gran capacidad de almacenaje. La urbanización cuenta con piscina comunitaria y parque privado, mientras que la vivienda incorpora dos plazas de garaje y un trastero amplio. Una oportunidad para quienes buscan confort, tecnología y una ubicación privilegiada.

Precio: 385.000 euros

Casa con piscina en centro, Cáceres

En la prestigiosa urbanización Los Castellanos, una de las más tranquilas y demandadas de Cáceres, se comercializa este chalet unifamiliar de 330 m² distribuido en tres plantas. La vivienda ofrece espacios amplios y luminosos: salón-comedor con salida al jardín, cocina equipada con despensa, cuatro dormitorios (uno de ellos en suite con hidromasaje), terrazas privadas y un sótano polivalente con bodega y garaje cerrado para dos vehículos. En el exterior, la parcela de esquina con jardín privado y piscina de obra garantiza privacidad y comodidad. Construido con materiales de primera calidad, combina elegancia, eficiencia energética y cercanía al centro de la ciudad.

Precio: 429.900 euros

Ambas opciones representan mucho más que una simple vivienda: son espacios pensados para disfrutar, relajarse y crear un auténtico hogar en entornos residenciales de primer nivel.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.