Magnífica oportunidad en Cáceres: piso amplio, soleado y con piscina comunitaria
Piso con piscina en El Rodeo, Cáceres
Casa con piscina en centro, Cáceres
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario de Cáceres sigue ofreciendo oportunidades únicas para quienes buscan un hogar con estilo, comodidad y calidad de vida. En esta ocasión, presentamos dos propiedades excepcionales que destacan por sus características y ubicaciones privilegiadas: una vivienda de construcción reciente en la zona de El Rodeo y un chalet exclusivo en la urbanización Los Castellanos.
Consulta aquí toda la oferta inmobiliaria de Cáceres
Piso con piscina en El Rodeo, Cáceres
En el exclusivo barrio de El Rodeo, se encuentra esta vivienda de construcción reciente (2021) que destaca por su diseño moderno y las altas calidades que ofrece. La propiedad dispone de tres dormitorios, el principal con vestidor, y dos baños completos. Su equipamiento incluye domótica integrada, suelo radiante y refrescante, además de una cocina de estilo actual con gran capacidad de almacenaje. La urbanización cuenta con piscina comunitaria y parque privado, mientras que la vivienda incorpora dos plazas de garaje y un trastero amplio. Una oportunidad para quienes buscan confort, tecnología y una ubicación privilegiada.
Precio: 385.000 euros
Para más detalles, visita el enlace de venta de piso con piscina en El Rodeo, Cáceres o rellena el siguiente formulario:
Casa con piscina en centro, Cáceres
En la prestigiosa urbanización Los Castellanos, una de las más tranquilas y demandadas de Cáceres, se comercializa este chalet unifamiliar de 330 m² distribuido en tres plantas. La vivienda ofrece espacios amplios y luminosos: salón-comedor con salida al jardín, cocina equipada con despensa, cuatro dormitorios (uno de ellos en suite con hidromasaje), terrazas privadas y un sótano polivalente con bodega y garaje cerrado para dos vehículos. En el exterior, la parcela de esquina con jardín privado y piscina de obra garantiza privacidad y comodidad. Construido con materiales de primera calidad, combina elegancia, eficiencia energética y cercanía al centro de la ciudad.
Precio: 429.900 euros
Si quieres más información y fotografías de venta de casa con piscina en Centro, Cáceres, deja tus datos en el siguiente formulario:
Ambas opciones representan mucho más que una simple vivienda: son espacios pensados para disfrutar, relajarse y crear un auténtico hogar en entornos residenciales de primer nivel.
Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura