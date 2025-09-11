Chollo inmobiliario: venta de un piso de cuatro habitaciones en pleno centro de Cáceres por 184.000 euros

En el dinámico corazón de Cáceres surgen oportunidades únicas para adquirir una vivienda que combina a la perfección modernidad, confort y una ubicación privilegiada. Si buscas un hogar ideal para familias o para quienes disfrutan del estilo de vida urbano, encontrarás en una de las zonas más exclusivas de la ciudad propiedades que representan una excelente elección. Espacios diseñados para convertirse en el refugio definitivo de quienes desean establecerse en Cáceres, así como una opción estratégica para inversores que apuestan por inmuebles con gran potencial de rentabilidad.

Consulta aquí toda la oferta inmobiliaria de Viviendas en Cáceres

Amplio piso de cuatro habitaciones en el centro de Cáceres 184.000 euros

Cocina de venta de piso en el Centro, Cáceres / Tucasa.com

En el vibrante corazón de Cáceres, se presenta una excelente y única oportunidad para adquirir una residencia en el prestigioso Edificio Europa. Este inmueble, localizado de manera ideal en el emblemático Centro de la ciudad, ofrece una distribución generosa que es perfecta tanto para familias como para aquellos que buscan un espacio estilizado y cómodo para vivir.

Al ingresar en esta propiedad, uno se ve inmediatamente envuelto por la elegancia de sus suelos de mármol, que no solo añaden un toque refinado, sino que también ofrecen facilidad de mantenimiento. Las ventanas de aluminio, equipadas con tecnología Climalit, no solo potencian la estética del lugar, sino que garantizan un impecable aislamiento acústico y una eficiente conservación energética, contribuyendo al confort global de la vivienda.

La propiedad incluye cuatro dormitorios, distribuidos de forma estratégica para maximizar el espacio y la funcionalidad. Dos baños completos atienden a toda la familia, asegurando privacidad y comodidad. Además, el inmueble está acondicionado para soportar el frío invernal con pre instalación de aire acondicionado, facilitando su adaptación según las necesidades del futuro residente.

Localizarse en el Edificio Europa proporciona un estilo de vida lleno de lujo y variedad. Desde su puerta, puede accederse a una vasta gama de servicios, incluyendo tiendas, restaurantes y centros comerciales, así como un eficiente sistema de transporte público. A todo esto, se suma un precio altamente competitivo que hace de esta inversión una propuesta difícil de dejar pasar.

Para más información acceda al enlace de venta de piso en Centro, Cáceres o deje sus datos en el siguiente formulario y el profesional se podrán en contacto contigo:

Piso de diseño con tres habitaciones en Ronda Norte, Cáceres por 181.000 euros

Venta de piso en Ronda Norte, Cáceres / Tucasa.com

Situado en una de las zonas más cotizadas de Cáceres, Ronda Norte, este espectacular piso no solo es una residencia llena de comodidades modernas, sino también una inversión con gran potencial de rentabilidad. Este es un hogar que destaca por su diseño contemporáneo y su excelente estado de conservación, ofreciendo gran confort desde el primer día.

La construcción, reciente, de 2013, asegura que el inmueble se mantiene en condiciones óptimas. Con sus 90 m² útiles (95 m² construidos), la propiedad cuenta con una distribución óptima para favorecer la habitabilidad y la comodidad. Ofrece tres amplias habitaciones y dos baños completos, permitiendo un equilibrio perfecto entre espacios comunes y la privacidad personal de los residentes.

La terraza exterior es un destacado añadido, brindando un encantador espacio al aire libre donde disfrutar de momentos de relax, desayunos al sol o cenas con compañía. El diseño de este hogar favorece la luz natural que baña cada rincón, creando un ambiente alegre y acogedor.

La ubicación de este piso asegura que los residentes disfruten de una calidad de vida incomparable. La proximidad a servicios esenciales, como transporte público, supermercados, parques infantiles, farmacias, y una rica oferta de restaurantes, hace la vida diaria excepcionalmente cómoda. Esta mezcla de modernidad, confort y conexión con las áreas claves de la ciudad convierte al piso en una inversión segura para el hogar perfecto o como propiedad de alta rentabilidad.

Más fotografías e información en el enlace de venta de piso en Cáceres capital o puedes rellenar el siguiente formulario:

Esta propuesta va más allá de una simple compra: es la oportunidad de crear su hogar en un entorno donde el dinamismo urbano se une a la comodidad y a un diseño con carácter propio. No deje escapar la ocasión de formar parte de la vida vibrante y única que ofrece la ciudad de Cáceres.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.