Oportunidad única: casa con terreno a 25 minutos de Cáceres por solo 78.000 €

En el cautivador entorno de Cáceres, un compendio de propiedades despliega una variedad de características únicas que merecen una valoración detenida por parte de los interesados en invertir en un hogar soñado. Estas dos propiedades, situadas en distintas regiones de la provincia, ofrecen alternativas que destacan tanto por su ubicación como por sus características internas. Acompáñenos en este recorrido detallado que resalta las ventajas y los atractivos ofrecidos por estas excepcionales viviendas.

Casa de campo con parcela en Arroyo de la Luz por 78.000 euros

Vivienda en Arroyo de la Luz, Cáceres / Tucasa.com

En la tranquila localidad de Arroyo de la Luz, dentro de la hermosa provincia de Cáceres, se encuentra una encantadora casa de campo que destaca por su entorno apacible y amplias características. Esta propiedad, con referencia 24422, se sitúa en la zona de Las Viñas, ofreciendo un remanso de paz perfecto para aquellos que buscan alejarse del bullicio urbano.

La vivienda se despliega sobre una parcela de 2.703 metros cuadrados, brindando un respiro de naturaleza y privacidad. La casa, que cuenta con escritura legalizada, dispone de 88 metros cuadrados construidos, dentro de los cuales se albergan un amplio salón, dos cómodos dormitorios, una cocina completamente equipada y un baño. Asimismo, la propiedad incluye un práctico almacén y una cochera, ideal para quienes necesitan espacio adicional para el almacenamiento y el resguardo de sus vehículos.

Una ventaja significativa de esta propiedad es que la cocina se entrega totalmente equipada con electrodomésticos funcionales, incluyéndose frigorífico, horno, cocina de gas y campana extractora. Además, esta oferta cuenta con la certificación de eficiencia energética, lo que asegura un ambiente amigable con el consumo energético.

El precio de la vivienda no incluye impuestos, pero es importante resaltar que los honorarios de agencia están a cargo del vendedor. Así que, si busca una inversión segura y un verdadero refugio, esta podría ser su casa ideal.

Piso reformado en el casco antiguo de Cáceres 145.000 euros

Piso reformado en Margallo, Cáceres / Tucasa.com

Situada en el Casco Antiguo de Cáceres se ofrece una experiencia urbana en un entorno histórico inigualable. A solo un minuto a pie de la icónica Plaza Mayor, esta propiedad destaca por su reciente renovación integral, que eleva su atractivo tanto para el disfrute personal como para una inversión confiable.

Los compradores encontrarán 90 metros cuadrados de espacio completamente modernizado, con un total de dos dormitorios y dos baños. Las reformas incluyeron la instalación de suelos de alta calidad, renovación total de sistemas eléctricos y de fontanería, y una cocina moderna completamente equipada, diseñada para satisfacer las necesidades del estilo de vida contemporáneo. Las ventanas de PVC oscilo batientes garantizan un excelente aislamiento térmico y acústico.

El piso se sitúa en un área estratégica, rodeada por una vibrante oferta de servicios esenciales como supermercados, bancos, restaurantes y zonas verdes, ideales para el ocio y la recreación. Esta ubicación privilegiada hace que la propiedad sea ideal no solo como una residencia principal sino también como una atractiva inversión en el dinámico centro histórico de Cáceres.

Estas viviendas no solo destacan por sus características internas y la calidad de sus reformas, sino también por la estratégica localización de cada una de ellas en entornos que enriquecen significativamente la calidad de vida de sus habitantes. Tanto si se aspira a la serenidad de la campiña como al dinamismo del centro urbano, ambas propiedades representan mucho más que un hogar: son nuevas oportunidades de vida.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.