Gran oportunidad: a la venta un estudio de lujo en el centro de Cáceres por 149.000 euros
La oferta inmobiliaria en Cáceres presenta dos excepcionales oportunidades para aquellos interesados en adquirir una propiedad única que combine tanto ubicación privilegiada como características de alta gama. A continuación, se detallan dos magníficas opciones disponibles en el mercado actual, cada una con atractivas ventajas que captarán la atención de cualquier comprador exigente.
Estudio de lujo en el centro de Cáceres por 149.000 euros
Ubicado en un entorno de elegancia y exclusividad, este estudio de lujo, se sitúa a pocos pasos del renombrado Hotel Hilton. Ofreciendo 65 m2, este espacio ha sido meticulosamente diseñado para satisfacer los más altos estándares de calidad.
La cocina de diseño está completamente equipada, mientras que los acabados de suelos porcelánicos y la climatización de última generación con sistemas Daikin garantizan el máximo confort. El baño moderno con materiales de alta gama complementa la sofisticación del estudio, elevándolo como una opción ideal para quienes buscan una residencia exclusiva o una inversión premium.
La ubicación de este inmueble no podría ser más idónea, ubicado en una zona prestigiosa que añade valor a la inversión, mientras que la seguridad y los hermosos jardines rodean el ambiente, brindando un entorno sereno y seguro.
Piso con 4 dormitorios en el centro de Plasencia por 145.000 euros
En el corazón de Plasencia, este extraordinario piso ofrece un entorno acogedor y moderno. Con una superficie construida de 99 m2, distribuidos de manera eficiente, este inmueble se presenta como una opción ideal para vivir o invertir.
Con tres dormitorios amplios, una cocina independiente completamente equipada y dos baños, esta vivienda garantiza comodidad para toda la familia. El salón, muy luminoso, conecta con un espacioso patio interior de uso privativo, proporcionando un oasis privado en pleno centro urbano.
Equipado con suelos de tarima, calefacción por gas natural y ventanas climalit, el aislamiento térmico y acústico es de primera categoría. Splits de aire acondicionado ubicado estratégicamente aseguran una temperatura ideal en todo momento.
Su ubicación en la conocida Calle del Rey facilita el acceso a servicios, comercios y zonas de ocio del centro histórico, lo que hace de esta propiedad una elección conveniente y estratégica. Su compra representa una inversión inteligente para aquellos que buscan integración urbana y confort.
Calificada con una certificación energética F, la vivienda se encuentra en perfecto estado y lista para entrar a vivir.
Ambas propiedades ofrecen características distintas pero igualmente atractivas que se adaptan a diferentes estilos de vida y necesidades. La elección es suya, entre la exclusividad del estudio junto al Hilton y la conveniencia y amplitud del piso en Plasencia. ¡No deje pasar la oportunidad de adquirir una de estas joyas inmobiliarias!
