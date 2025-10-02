Oportunidad única en Cáceres: piso de 133 m² con patio, garaje y trastero en zona centro por 165.000 euros

El mercado inmobiliario de Cáceres ofrece dos destacadas oportunidades en el corazón de la ciudad. Ambas opciones tienen características únicas que satisfacen una variedad de necesidades residenciales. A continuación, presentamos un análisis riguroso de estas propiedades, resaltando sus ventajas y peculiaridades.

Descubre aquí todas Viviendas en Cáceres

Piso en plaza Italia por 165.000 euros

piso en Casco Antiguo (Cáceres) / Tucasa.com

Situada en la emblemática Plaza Italia de Cáceres, esta vivienda representa una oportunidad única para quienes buscan un hogar espacioso y funcional. Con una extensión de 133 metros construidos, esta propiedad destaca por sus cuatro amplios dormitorios y dos baños completos, lo que proporciona un ambiente ideal para familias numerosas o para aquellos que valoran el espacio personal.

Una de las características más atractivas de este piso es su estupendo patio privado, un espacio exclusivo que da lugar a momentos de ocio al aire libre sin necesidad de abandonar el hogar. La propiedad dispone de un trastero que añade una utilidad extra para el almacenamiento y un garaje, incrementando la comodidad diaria de sus residentes. Aunque no dispone de ascensor, su ubicación en un bajo facilita el acceso, añadiendo un punto a favor en términos de movibilidad urbana. La venta de esta vivienda se realiza sin que los compradores deban asumir honorarios de agencia, lo que constituye un importante valor añadido.

En el enlace de venta de piso en Casco Antiguo, Cáceres, Plaza Italia tendrás más información y rellenando el siguiente formulario:

Dúplex con cinco dormitorios en zona Colón, Cáceres por 180.000 euros

Dúplex en Santa Clara, Cáceres / Tucasa.com

Este dúplex ubicado en la zona de Colón, específicamente en la Calle Amor de Dios, es una joya habitacional. Con 135 metros cuadrados de construcción, este espacio se compone de un salón amplio, cinco dormitorios distribuidos en dos plantas, y dos baños, asegurando confort y privacidad en toda la vivienda. La distribución en dos niveles mejora la funcionalidad y el flujo dentro del hogar, permitiendo que actividades diarias y zonas de reposo coexistan de manera armoniosa.

La presencia de balcones en este dúplex ofrece un toque de conexión con el exterior, permitiendo disfrutar de vistas y ventilación natural. Equipado con calefacción individual de gas, asegura una temperatura acogedora durante los meses más fríos. La cocina, completamente amueblada, está lista para usarse al máximo de sus capacidades desde el primer día. Aunque carece de ascensor, su estado de conservación es notable, lo que respalda una excelente relación calidad-precio en cualquier consideración de inversión residencial.

Más fotografías e información accediendo al enlace de venta de dúplex en Santa Clara, Cáceres o complete el siguiente cuestionario:

En conclusiones, ambas propiedades residen en la vibrante Cáceres, ofreciendo no solo una vivienda, sino un estilo de vida enriquecido por la ubicación y el diseño. Cada opción tiene su propio encanto y ventajas, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias futuras de cada comprador potencial. No deje pasar la oportunidad de considerar estas excepcionales ofertas inmobiliarias.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.