Oportunidad única en Cáceres: piso de 133 m² con patio, garaje y trastero en zona centro por 165.000 euros
Piso con patio, garaje y trastero en zona plaza Italia, Cáceres por 165.000 euros
Dúplex con cinco dormitorios en zona Colón, Cáceres por 180.000 euros
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario de Cáceres ofrece dos destacadas oportunidades en el corazón de la ciudad. Ambas opciones tienen características únicas que satisfacen una variedad de necesidades residenciales. A continuación, presentamos un análisis riguroso de estas propiedades, resaltando sus ventajas y peculiaridades.
Descubre aquí todas
Piso en plaza Italia por 165.000 euros
Situada en la emblemática Plaza Italia de Cáceres, esta vivienda representa una oportunidad única para quienes buscan un hogar espacioso y funcional. Con una extensión de 133 metros construidos, esta propiedad destaca por sus cuatro amplios dormitorios y dos baños completos, lo que proporciona un ambiente ideal para familias numerosas o para aquellos que valoran el espacio personal.
Una de las características más atractivas de este piso es su estupendo patio privado, un espacio exclusivo que da lugar a momentos de ocio al aire libre sin necesidad de abandonar el hogar. La propiedad dispone de un trastero que añade una utilidad extra para el almacenamiento y un garaje, incrementando la comodidad diaria de sus residentes. Aunque no dispone de ascensor, su ubicación en un bajo facilita el acceso, añadiendo un punto a favor en términos de movibilidad urbana. La venta de esta vivienda se realiza sin que los compradores deban asumir honorarios de agencia, lo que constituye un importante valor añadido.
En el enlace de venta de piso en Casco Antiguo, Cáceres, Plaza Italia tendrás más información y rellenando el siguiente formulario:
Dúplex con cinco dormitorios en zona Colón, Cáceres por 180.000 euros
Este dúplex ubicado en la zona de Colón, específicamente en la Calle Amor de Dios, es una joya habitacional. Con 135 metros cuadrados de construcción, este espacio se compone de un salón amplio, cinco dormitorios distribuidos en dos plantas, y dos baños, asegurando confort y privacidad en toda la vivienda. La distribución en dos niveles mejora la funcionalidad y el flujo dentro del hogar, permitiendo que actividades diarias y zonas de reposo coexistan de manera armoniosa.
La presencia de balcones en este dúplex ofrece un toque de conexión con el exterior, permitiendo disfrutar de vistas y ventilación natural. Equipado con calefacción individual de gas, asegura una temperatura acogedora durante los meses más fríos. La cocina, completamente amueblada, está lista para usarse al máximo de sus capacidades desde el primer día. Aunque carece de ascensor, su estado de conservación es notable, lo que respalda una excelente relación calidad-precio en cualquier consideración de inversión residencial.
Más fotografías e información accediendo al enlace de venta de dúplex en Santa Clara, Cáceres o complete el siguiente cuestionario:
En conclusiones, ambas propiedades residen en la vibrante Cáceres, ofreciendo no solo una vivienda, sino un estilo de vida enriquecido por la ubicación y el diseño. Cada opción tiene su propio encanto y ventajas, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias futuras de cada comprador potencial. No deje pasar la oportunidad de considerar estas excepcionales ofertas inmobiliarias.
Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- El cabecilla de los 'Hilarios' de Plasencia que protagonizó una fuga 'de película' en Valladolid, detenido por la policía
- Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: 'Esto parecía un horno
- Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados