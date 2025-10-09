Chollo en Cáceres: casa reformada a 12 minutos del centro por solo 80.000 euros
Fantástica casa en Aldea Moret, Cáceres por 80.000 euros
Casa reformada y muy luminosa en el casco antiguo de Cáceres por 124.400 euros
Redacción Tucasa.com
En el histórico y vibrante entorno de Cáceres, presentamos dos excepcionales oportunidades inmobiliarias que no puede dejar pasar. Con una combinación perfecta de modernidad, comodidad y ubicación privilegiada, estas propiedades representan una inversión segura en una de las áreas más codiciadas de la región. Aquí le ofrecemos un análisis detallado de estas viviendas para que pueda tomar una decisión informada y plenamente consciente.
Fantástica casa en Aldea Moret, Cáceres por 80.000 euros
Ubicada en la mejor zona de Aldea Moret, esta propiedad se presenta como una excelente opción para quienes buscan un hogar acogedor y listo para mudarse. Con un área construida de 80 metros cuadrados y asentada sobre el mismo espacio de parcela, ofrece un ambiente íntimo y funcional. La casa cuenta con un salón comedor espacioso, una cocina completamente equipada con electrodomésticos de alta calidad como lavavajillas, microondas, vitrocerámica y campana extractora, queda excluidos el frigorífico, facilitando así la experiencia culinaria del propietario.
La vivienda dispone de tres dormitorios, dos situados en la planta baja y una habitación adicional más grande en la planta superior, ideales para alojar a la familia o invitados. Un baño completo se suma a la lista de comodidades, ofreciendo una bañera para un merecido descanso tras una larga jornada. Además, incluye un pequeño patio interior que aporta un toque de frescura y privacidad.
Este inmueble viene con la ventaja adicional de un sistema split que proporciona calefacción y refrigeración eficiente, adaptándose a las necesidades climáticas de la región. A un precio competitivo con los honorarios de agencia cubiertos por el propietario, esta propiedad se convierte en una oportunidad inmejorable para quienes buscan un hogar en un lugar estratégico.
Toda la galería de fotos en el enlace de Venta de casa en Aldea Moret-La Cañada-Ceres Golf, Cáceres
Casa reformada y muy luminosa en el casco antiguo de Cáceres por 124.400 euros
Para aquellos interesados en la historia y encanto de la barriada de San Blas, esta propiedad es una extraordinaria elección. La vivienda, con renovaciones recientes, posee un estilo y comodidad que satisface hasta a los gustos más exigentes. Con una superficie construida de 80 m² y una orientación norte-este que asegura abundante luz natural durante todo el día, esta propiedad es un refugio luminoso y cálido.
La distribución incluye dos habitaciones que brindan un ambiente de descanso y tranquilidad, complementadas por un moderno baño completo, recientemente renovado para garantizar el máximo confort. Además, un espacioso salón con cocina americana, completamente equipado, aporta una funcionalidad óptima para compartir momentos memorables con seres queridos.
Con su reciente reforma finalizada en 2024, la casa está lista para ser habitada, sin que se requieran reparaciones adicionales. Su ubicación estratégica en San Blas ofrece proximidad a todos los servicios esenciales como supermercados, centros de salud y opciones de transporte público, haciendo de esta vivienda una inversión perfecta tanto para habitar como para obtener rentabilidad mediante alquiler.
Puede ver las imágenes de esta casa en el enlace de Venta de casa en Santiago, Cáceres
En conclusión, ambas propiedades ofrecen características destacadas y ventajas únicas que satisfacen diferentes necesidades y preferencias. Ya sea que esté buscando un hogar listo para mudarse o una oportunidad de inversión en la vibrante Cáceres, estas opciones representan una elección inteligente. Para más información, ¡no dude en ponerse en contacto con los agentes de cada propiedad y obtener más detalles sobre su posible nuevo hogar en Cáceres!
