Descubre este dúplex de ensueño en Cáceres: moderno, luminoso y con encanto por 180.000 euros

El mercado inmobiliario en Cáceres ofrece opciones excepcionales para aquellos que buscan un nuevo hogar. Aquí presentamos dos ofertas destacadas que combinan ubicación, diseño y potencial de modernización, cada una con sus propias ventajas distintivas.

Aquí tienes la oferta inmobiliaria de Viviendas en Cáceres

Dúplex reformado en zona Plaza de Toros, Cáceres por 180.000 euros

Dúplex en Margallo, Cáceres / Tucasa.com

Situado en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, este dúplex totalmente reformado destaca por sus 110 metros cuadrados construidos. La vivienda deslumbra con un diseño interior que combina modernidad y funcionalidad. Con dos amplias habitaciones y un despacho adicional, ofrece un cómodo espacio para habitar o teletrabajar. Sus dos baños completos están equipados con acabados de alta calidad, garantizando un entorno de confort y privacidad.

La joya de este dúplex es su espacioso salón-comedor, inundado de luz natural, que se conecta con una cocina de diseño integrada. Este rincón de la casa es ideal para disfrutar de momentos culinarios en familia o con amigos. La elección de materiales de alta gama se evidencia en cada detalle, asegurando durabilidad y estilo.

Situado en un entorno privilegiado, a escasos pasos de servicios, transporte y ocio, este hogar es sinónimo de comodidad urbana con un toque encantador. A pesar de ser un segundo piso sin ascensor, el acceso vale cada paso por la calidad de vida que promete.

Descubre más sobre esta oferta de venta de dúplex en Margallo, Cáceres o rellena el formulario siguiente:

Piso de 4 dormitorios en la Plaza Mayor de Cáceres por 150.000 euros

Venta de ático en Plaza Mayor, Cáceres / Tucasa.com

En el corazón del casco antiguo de Cáceres, este piso en la emblemática Plaza Mayor presenta una oportunidad única de inversión. Con sus amplios 182 metros cuadrados construidos, distribuidos en una planta principal de 125 m2 y un ático de 58 m2, ofrece un lienzo en blanco para una reforma integral y personalizada.

El inmenso potencial de esta propiedad se ve magnificado por sus cuatro dormitorios y dos baños, permitiendo crear un hogar espacioso y lujoso. Además, el acceso mediante ascensor hasta la tercera planta y la presencia de una terraza proporcionan una experiencia habitacional refinada en medio de la vida urbana.

La propiedad también incluye la comodidad de un garaje, una característica destacada en una ubicación tan céntrica, agregando valor a largo plazo. Es una vivienda que invita a la creatividad y la innovación en su renovación.

Para más información, accede al enlace de venta de ático en Playa Mayor, Cáceres o completa el cuestinario siguiente:

Ambas propiedades representan más que una simple vivienda; son una oportunidad de vida en una ciudad rica en historia y cultura. La elección entre un dúplex moderno y un ático para reformar depende del estilo de vida y las aspiraciones personales de cada comprador.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.