Se vende espectacular dúplex reformado en casco antiguo de Cáceres por 180.000 euros

Cuando se trata de buscar un hogar, cada detalle cuenta. La selección de una vivienda no solo responde a una necesidad básica; es una decisión que refleja un estilo de vida, unas preferencias y un compromiso a largo plazo. Con esta premisa en mente, presentamos dos ofertas de viviendas que destacan no solo por sus características tangibles, sino también por los valores intangibles que aportan a sus futuros propietarios.

Dúplex reformado en Plaza de Toros, Cáceres por 180.000 euros

Venta de dúplex en casco antiguo, Cáceres / Tucasa.com

Este espectacular dúplex representa una joya arquitectónica en medio de la bulliciosa vida del Casco Antiguo de Cáceres. A lo largo de sus 110 metros cuadrados, las renovaciones han transformado este espacio en un refugio de modernidad y confort sin igual. Con dos amplias habitaciones y un despacho adicional, esta propiedad se adapta tanto a jóvenes profesionales como a familias que valoran la eficiencia y el estilo en su hogar.

El salón-comedor, bañado por luz natural, invita a la serenidad y se integra naturalmente con una cocina de diseño construida con materiales de alta calidad. Esta armoniosa combinación de funcionalidad y estética se extiende en cada rincón del dúplex. La ubicación es inmejorable, con todos los servicios y opciones de ocio prácticamente a la puerta de casa.

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles de venta de dúplex en Casco Antiguo, Cáceres o rellena el formulario siguiente:

Chalet con 4 dormitorios en Macondo por 460.000 euros

Casa con piscina y terraza en Oeste Nuevo Sierre, Cáceres / Tucasa.com

En el acogedor distrito del Oeste-Nuevo Oeste-Sierrilla, se descansa el chalet que redefine el concepto de vida doméstica. Esta vivienda unifamiliar, de generosos 331 m² construidos, se distribuye en cuatro plantas cuidadosamente pensadas para maximizar el uso y disfrute de cada espacio. Desde el semisótano funcional, que alberga un dormitorio y un garaje, hasta la planta superior con su sala de estar íntima y un dormitorio adicional, el diseño responde a cada necesidad de forma premeditada.

El corazón del hogar se encuentra en la planta baja, donde un acogedor salón con salida al jardín facilita el vínculo entre los interiores y el aire libre. La perfecta alineación del dormitorio principal en la planta primera se complementa con un vestidor y un baño en suite, asegurando tanto estilo como privacidad; mientras, los otros dos dormitorios ofrecen armarios empotrados, un detalle que optimiza el espacio de almacenamiento.

La eficiencia energética se garantiza con la calefacción individual de gas y aire acondicionado en la planta más alta. La presencia de una piscina comunitaria convierte este chalet en el lugar ideal para socializar y relajarse.

Encuentra más información sobre esta impresionante propiedad en el enlace de venta de casa con piscina y terraza en Nuevo Oeste-Sierrilla, Cáceres o completa el cuestionario:

Cada uno de estos hogares destaca por su capacidad única para satisfacer necesidades específicas sin sacrificar comodidad o calidad. Descubra el espacio que se convertirá en el escenario de sus próximos capítulos de vida.

