Piso listo para entrar a vivir en Cáceres: 3 dormitorios, terraza, garaje y mucha luz por 148.000 euros

Cáceres sigue consolidándose como una de las ciudades extremeñas con mayor atractivo residencial, combinando calidad de vida, precios competitivos y una oferta inmobiliaria muy variada. Entre las opciones más interesantes del momento destacan dos pisos que reúnen las características más buscadas: amplitud, luminosidad, terraza y una ubicación privilegiada.

Piso luminoso y con terraza en Mejostilla por 148.000 euros

Piso en Mejostilla, Cáceres / Tucasa.com

En el barrio de Mejostilla, una de las zonas residenciales con más vida y mejor comunicadas de Cáceres, se encuentra este amplio y luminoso piso, la vivienda cuenta con 90 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios, dos baños completos y una terraza perfecta para disfrutar del aire libre.

El inmueble, antes de cuatro habitaciones (una de ellas se integró en la cocina para ganar amplitud), destaca por su excelente distribución y gran entrada de luz natural durante todo el día, lo que crea un ambiente cálido y acogedor. El salón es independiente y la cocina está completamente equipada con electrodomésticos y dispone de terraza lavadero.

Uno de los grandes atractivos de este piso es su terraza exterior, un espacio ideal para desayunar al sol o relajarse al final de la jornada. Además, la vivienda incluye plaza de garaje y trastero, dos comodidades cada vez más valoradas en la zona.

Situado en un entorno tranquilo pero con todos los servicios a mano, tiendas, colegios, transporte público y zonas verdes, este piso reúne las condiciones perfectas tanto para familias como para parejas que buscan espacio y confort.

Fantástico piso con terraza en pleno centro de Cáceres por 177.000 euros

Piso en el centro de Cáceres / Tucasa.com

Vivir en el centro de Cáceres, con la comodidad de tenerlo todo a un paso y disfrutar de la tranquilidad de una vivienda luminosa, es posible. Este piso de 91 metros cuadrados, situado junto a la Plaza de Obispo Galarza, ofrece tres amplias habitaciones, un baño completo y una terraza privada perfecta para disfrutar de desayunos o cenas al aire libre.

El inmueble, muy luminoso gracias a su orientación y amplios ventanales, cuenta con un salón-comedor espacioso con salida directa a la terraza, además de una cocina independiente con posibilidades de personalización.

Su distribución práctica y el ambiente acogedor hacen de esta vivienda una opción ideal tanto como residencia habitual como para inversión de alquiler, dado su atractivo emplazamiento.

Entre sus características destacan la calefacción, el aire acondicionado, los armarios empotrados y su ubicación estratégica, próxima a colegios, comercios, transporte público y hospitales. A escasos minutos de la Parte Antigua, de Cánovas y de la Plaza Mayor, este piso permite disfrutar de lo mejor de Cáceres sin renunciar al confort.

Dos estilos de vida diferentes, pero con un denominador común: la calidad y el equilibrio entre precio, espacio y localización.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.