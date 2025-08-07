Casa de lujo en pleno corazón de Cáceres: reformada a estrenar y lista para vivirla

En el corazón de la histórica ciudad de Cáceres, se encuentran tres oportunidades inmobiliarias singulares, cada una con características únicas que las hacen irresistibles. A continuación, les presentamos una descripción detallada de estas viviendas, resaltando las ventajas que cada una ofrece a sus futuros propietarios.

Aquí puedes ver toda la oferta inmobiliaria de Viviendas en Cáceres

Casa Independiente en el casco antiguo de Cáceres por 225.000 euros

Ubicada en el emblemático Casco Antiguo de Cáceres, esta exclusiva vivienda recientemente reformada ofrece una combinación perfecta entre la riqueza histórica y el diseño contemporáneo. Con una superficie construida de 100 m² distribuidos en dos plantas, cada rincón de esta casa irradia elegancia y confort.

La planta baja presenta un salón de concepto abierto que se funde con una moderna cocina equipada con mobiliario de alto brillo. En la planta superior, la luz natural inunda los dos acogedores dormitorios, complementados por un baño con acabados de primera calidad. Ideal tanto para residencia permanente como para inversión gracias a su licencia de apartamento turístico.

Para más detalles, visita el enlace de venta de casa en Casco Antiguo, Cáceres o rellena el siguiente formulario:

Viprés Inmobiliaria es el profesional que comercializa la vivienda y puedes encontrarlos en Av. Constitución n.º 34, Mérida, Badajoz. T. 924115050

Piso reformado en Cánovas, Cáceres por 169.500 euros

En el centro neurálgico de Cáceres, encontramos este piso a punto de completar su reforma integral. Ubicado en Cánovas, una de las zonas más codiciadas de la ciudad, este inmueble ofrece una vida urbana plena de comodidades. Con 70 m² de superficie, la vivienda presenta una distribución moderna y funcional. Salón-comedor con cocina abierta, dos dormitorios con armarios empotrados, y un baño completo con acabados de calidad.

Una ubicación inmejorable en el centro de Cáceres, acompañada de un plus adicional: un local anejo de 14-15 m², perfecto para adaptarse a tus necesidades, ya sea para almacenaje, estudio, o trastero.

Para más información, visita el enlace de venta de piso en Cánovas, Cáceres y rellena el formulario:

Piso con piscina en zona Sur, Cáceres por 150.000 euros

Presentamos una opción inmejorable en la urbanización Casa Plata, donde se ofrece esta promoción de pisos de dos dormitorios. La urbanización cuenta con piscina y zona infantil, proporcionándote un entorno seguro y agradable.

Estos pisos destacan por su versatilidad, ya que disponen de terrazas de 10 a 12 m² y opciones como áticos-dúplex con amplias terrazas o bajos con patios generosos. No hay que olvidar que incluye plaza de garaje y trastero en el precio.

Esta oferta es perfecta para quien busca nuevas experiencias residenciales en Cáceres.

Consulta más detalles en el enlace de venta de piso con piscina y terraza en Sur, Cáceres o envía tus datos a través del formulario:

Cada una de estas propiedades no solo representa una inversión en bienes inmuebles, sino una inversión en calidad de vida. Las imágenes y los enlaces proporcionados permiten explorar más a fondo las especificaciones y ventajas de cada vivienda. No dejes pasar estas oportunidades en una ciudad donde pasado y presente se entrelazan perfectamente.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.