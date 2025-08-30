La ronda española
El belga Jasper Philipsen triunfa en el esprint de la Vuelta en Zaragoza
Este domingo, nueva llegada en alto, a la estación de esquí riojana de Valdezcaray
Zaragoza es a la Vuelta lo que Burdeos para el Tour, la meca de las llegadas masivas, dos ciudades donde siempre el esprint está en la carta del día a no ser que sople el viento y provoque un caos absoluto, lo que no sucedió este sábado en la victoria del corredor belga Jasper Philipsen en la octava etapa de la ronda española que finalizó en la capital aragonesa, el segundo conseguido en esta edición de la ronda española.
No hubo cambios en la clasificación general que sigue dominada por el corredor noruego Torstein Traeen que llegará este domingo a la cima de la estación de esquí de Valdezcaray, en la Rioja, vistiendo el jersey rojo de líder antes de la primera jornada de descanso que anuncia una segunda semana de competición muy dura en la Vuelta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: 'No nos hicieron sentir especiales
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año