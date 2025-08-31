La ronda española
Vingegaard triunfa en la etapa de Valdezcaray de la Vuelta
La prueba descansa este lunes antes de afrontar la segunda semana de competición con subidas tan importantes como la que se celebrará el próximo viernes al Angliru
Jonas Vingegaard, el principal favorito para la Vuelta 2025, ha triunfado en solitario en la novena etapa de la ronda española que ha finalizado en lo alto de la estación de esquí de Valdezacaray. El doble vencedor del Tour ha atacado a 11 kilómetros de la cumbre y aunque en un principio Joâo Almeida trató de contrarrestarlo, al final no pudo evitar la victoria del corredor danés. El ciclista noruego Torstein Traeen conservó el jersey rojo.
La prueba descansa este lunes antes de afrontar la segunda semana de competición con subidas tan importantes como la que se celebrará el próximo viernes al Angliru.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Fiebre por la tarta de queso en Cáceres: 500 porciones para despedir el verano
- La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: 'No nos hicieron sentir especiales