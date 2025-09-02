Ciclismo
La etapa 10 de la Vuelta a España, en directo: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua
Los 175,3 kilómetros por carreteras navarras en constante ascenso pondrán a prueba a los participantes
Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.
La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.
El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- La Fundación VanderLinde encuentra cobijo en Jaén tras abandonar Cáceres