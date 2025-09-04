Ciclismo
La etapa 12 de la Vuelta a España, en directo: Laredo - Los Corrales de Buelna
El punto más destacado de los 114,9 kilómetros es el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra
Redacción
La Collada de Brenes, un Primera de 7 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de desnivel, augura una buena etapa de la Vuelta a España este jueves, la duodécima, por tierras de Cantabria por encontrarse a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna.
Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.
Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura