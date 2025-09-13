CICLISMO
La etapa 20 de la Vuelta a España, en directo: Robledo de Chavela - Bola del Mundo
La Bola del Mundo es una ascensión de 12,4 km al 8,6 por ciento de desnivel
Redacción
La etapa de este sábado, la vigésima y última, ya por la sierra madrileña, es la que decidirá la 80ª Vuelta a España en la tremenda llegada a la Bola del Mundo, el segundo y último puerto de categoría Especial de la carrera tras el de L'Angliru.
La Bola del Mundo es una ascensión de 12,4 km al 8,6 por ciento de desnivel, los 9,3 primeros la subida al Puerto de Navacerrada por la vertiente madrileña y los 3,1 finales la hasta la cumbre ya todo ese tramo a un porcentaje medio del 12,2 por un camino vertical y hormigonado.
Será el punto final a una etapa por el Parque Nacional de Guadarrama con cinco altos puntuables y dos subidas a Navacerrada, de Primera, la segunda rematada en la Bola del Mundo.
El recorrido de la etapa, de 165,6 km, arranca con tres altos en el primer tercio y dos casi de salida. Los dos de Tercera, los altos de La Escondida (9 km al 4,1 de desnivel) y La Paradilla (5,8 al 5,4), y tras ellos el del León (7 al 7,3) de Segunda.
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al Hospital
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
- Gendarmes franceses en Cáceres: la historia detrás de las patrullas mixtas que protegen a los turistas