CICLISMO
La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España", señala la organización
EFE
Madrid
La organización de La Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.
La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta.
Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al Hospital
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
- Gendarmes franceses en Cáceres: la historia detrás de las patrullas mixtas que protegen a los turistas