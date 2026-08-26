Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

La ronda española

El británico Brennan se lleva a lo grande la etapa catalana de la Vuelta

Tadej Pogacar se mantiene imperial, con el traje de color rojo como líder de la carrera

El pelotón, en un corte por el viento, camino de Roquetes.

El pelotón, en un corte por el viento, camino de Roquetes. / LA VUELTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Roquetes

Catalunya ha sido ese miércoles la protagonista de la Vuelta, con una quinta etapa que se ha celebrado entre las localidades de Falset y Roquetes; unos corredores que han pasado también por Amposta, Deltebre y Tortosa. El triunfo se lo ha llevado el británico Matthew Brennan, del equipo Visma, siempre con Tadej Pogacar, imperial, con el traje de color rojo como líder de la carrera.

La Vuelta se traslada este jueves hacia las carreteras de Castelló, en una etapa que unirá Alcossebre con la capital provincial. Atención especial merece la subida al puerto del Bartolo, que se presenta con un tramo sin asfaltar de casi 2 kilómetros, que será el atractivo de la sexta jornada de la prueba.

Noticias relacionadas

Más información, en breve.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  2. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  3. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  4. Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
  5. Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas
  6. La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
  7. Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: 'Voy a luchar para que se quede donde está
  8. Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses

Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una "Marcha Verde" sobre Ceuta

Michael Rubin: los estrechos vínculos con Marruecos del 'neocon' que ha pedido a Rabat una "Marcha Verde" sobre Ceuta

La riada en Nepal, en imágenes

La riada en Nepal, en imágenes

Trump afirma que Mojtaba Jamenei está vivo, pero herido de gravedad

Trump afirma que Mojtaba Jamenei está vivo, pero herido de gravedad

Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Primero conocerse, luego competir

Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Primero conocerse, luego competir

El Al-Qázeres cita a su plantilla para el próximo 1 de septiembre

El Al-Qázeres cita a su plantilla para el próximo 1 de septiembre

CSIF reclama a Salud guardias de 17 horas y un complemento retributivo para todos los trabajadores del SES

CSIF reclama a Salud guardias de 17 horas y un complemento retributivo para todos los trabajadores del SES

El almendralejense Roberto Carlos Paredes, citado por la Selección Española sub-15

El almendralejense Roberto Carlos Paredes, citado por la Selección Española sub-15

Irán y Omán llegan a un acuerdo para el control de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria

Irán y Omán llegan a un acuerdo para el control de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria
Tracking Pixel Contents