La ronda española
El noruego Leknessund gana en la Vuelta en el nombre del rey Harald
Etapa de montaña en la sierra de Teruel con cinco puertos de montaña y final en la estación de esquí de Valdelinares, con mucho público en las cunetas y triunfo del noruego Andreas Leknessund, con crespón negro en homenaje al fallecimiento del rey Harald V. La victoria la ha conseguido en el liderato indiscutible de Tadej Pogacar, siempre vestido con el jersey rojo.
Este sábado la Vuelta se toma cierto respiro después de la intensa etapa de Castellón y la jornada montañosa por Teruel con un presumible esprint en la localidad valenciana de Xeraco para un total de 172 kilómetros. Habrá que estar pendientes, de todas formas, a lo que pueda ocurrir en el ascenso a Barx, a 23 kilómettros de la llegada.
Más información, en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Cáceres se suma al respaldo a Ceuta con una concentración en la plaza Mayor
- Muere José Rey Holguín, hostelero de una de las grandes sagas de Cáceres
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
- La Cruz de los Caídos de Cáceres salva el primer escollo: vence el plazo para retirarla y sigue en pie
- Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo
- Mijina de Extremadura, el proyecto familiar de Cáceres que divulga la riqueza de la región, lanza una nueva agenda
- El abuelito universitario de Cáceres anuncia que tiene cáncer de riñón y las redes se vuelcan con él