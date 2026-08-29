Vuelta a España
Pogacar se rompe la clavícula y una vértebra
El ciclista esloveno deberá ser intervenido quirúrgicamente, pero primero debe reponerse de la conmoción cerebral que también ha sufrido
El equipo UAE emitió este sábado por la tarde el parte médico de Tadej Pogacar, en el que informaba que el ciclista se encontraba estable pero con dos fracturas importantes, una en la clavícula izquierda y otra en una vértebra, testimonio de la grave caída sufrida durante la octava etapa de la Vuelta a España que le obligó a dejar la competición cuando era el líder de la prueba,
El parte médico, firmado por el responsable facultativo del conjunto árabe, indica que "por desgracia, Tadej ha sufrido una fuerte caída durante la etapa de hoy y no ha podido continuar la carrera. Se encuentra estable y, tras un exhaustivo examen médico en el hospital, se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas".
Según la apreciación de Adrián Rotunno, médico del UAE, Pogacar "necesitará someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que se pospondrá por precaución debido a la conmoción cerebral". El accidente cuestiona también la participación del astro esloveno en el Mundial de Montreal que se corre el 27 de septiembre.
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Fuente: El Periódico
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