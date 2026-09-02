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Ciclismo

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

La meta de Lorca ofrece una nueva oportunidad a los velocistas del pelotón

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026.

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026. / Javier Lizón / EFE

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EFE

Elche de la Sierra

La undécima etapa de la Vuelta entre Cartagena y Lorca, de 151,3 km ofrece una nueva oportunidad para los esprinters, aunque a 30 km de meta el Puerto de Aledo (3a) podría variar el guión.

Los favoritos guardarán fuerzas para la cita de montaña del jueves con final en Calar Alto, por lo tanto estarán interesados en dejar el trabajo de control a los equipos de los velocistas. En caso de escapada, la proximidad del puerto a meta podría provocar "una fuga de la fuga" por parte de los menos rápidos.

Saldrá un día más a defender el maillot rojo de líder el español Enric Mas (Movistar), quien aventaja en 1.18 minutos al esloveno Primoz Roglic (Red Bull) y en 1.39 al austríaco Felix Gall (Decathlon).

Datos de la etapa:

Recorrido: Cartagena-Lorca, 151,3 km

Desnivel: 1.331 metros

Puertos:

  • Alto de Aledo (3a, km 121, 9,5 km al 4,2)

Esprint intermedio: Km 111.

Hora de salida: 13.55 horas

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Hora de llegada: 17.30.

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